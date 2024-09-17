Маск невдало пожартував про "замах" на Байдена і Гарріс: у Білому домі відреагували

Гендиректор компанії Tesla Маск написав, що "ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Однак після численних закликів користувачів допис видалив.

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Білий дім розкритикував мільярдера Ілона Маска за його видалений пост, в якому підприємець підняв тему замахів на Дональда Трампа. Він запитав, чому кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зіткнувся уже з двома спробами замаху на життя, тоді як нинішній лідер Білого дому Джо Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс таких атак не зазнали. Про це повідомляє Axios з посиланням на пост Маска в соцмережі X.

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", — написав Маск.

Спочатку він відмовлявся видаляти публікацію у відповідь на прохання, які писали користувачі під його дописом. Маск пояснив, що "ніхто навіть не намагався, і ніхто не буде". Проте після ще низки прохань Маск вирішив видалити пост, зізнавшись, що це був жарт: "Це справедливо. Я не хочу діяти так, як вони, навіть жартома".

Білий дім швидко відреагував на ситуацію. Прессекретар Ендрю Бейтс нагадав, що Байден і Гарріс одразу після новин про замах на Трампа заявили, що насильство, зокрема політичне, не повинно мати місця в США. Він додав, що подібні висловлювання є безвідповідальними.

"Насильство треба лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика є безвідповідальною", — заявив Бейтс.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу Дональда Трампа пролунали постріли. Підозрюваним у замаху є 58-річний Раян Раут, якого затримала Секретна служба США після невдалої спроби втечі.

Трамп заявив, що підозрюваного до таких дій підштовхнула "дуже запальна мова" Джо Байдена і Камали Гарріс.