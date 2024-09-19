"Не по-мужски": Кадыров пожаловался, что Маск дистанционно отключил его Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что получил в подарок от миллиардера Илона Маска электромобиль и решил отправить его на "СВО". На машину установили пулемет, но долго она оккупантам не послужила.

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский бизнесмен и основатель компании Tesla отключил подаренный ему электромобиль-пикап Cybertruck. Об этом известно из его публикации в Telegram от 19 сентября.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно отключает их", — подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что якобы получил в подарок от Маска Cybertruck. На пикап прицепили пулемет и отправили его на так называемую "СВО", то есть войну в Украине.

Фото Tesla Cybertruck, якобы полученной Рамзаном Кадыровым в подарок Фото: Telegram / Рамзан Кадыров

Чеченский лидер заверил, что электромобиль прекрасно справлялся с боевыми задачами, демонстрируя маневренность и защищая экипаж. Однако "недавно" пикап был удаленно отключен, в чем Кадыров обвинил Маска.

"Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?" — заявил он.

Напомним, 17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от предпринимателя Илона Маска Cybertruck и "с удовольствием испытал новую технику". Он отметил, что неуязвимый и быстрый электромобиль-пикап отправится на фронт.

На сообщение о "подарке Кадырову" отреагировал сам Маск. Всех, кто поверил в эту информацию, он назвал отсталыми, а саму ситуацию — удивительной. В комментариях ему предлагали заблокировать панель управления машины, чтобы доказать, что американский миллиардер действительно не на стороне Кадырова.