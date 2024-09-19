"Не по-чоловічому": Кадиров поскаржився, що Маск дистанційно відключив його Cybertruck

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджував, що отримав у подарунок від мільярдера Ілона Маска електромобіль і вирішив відправити його на "СВО". На машину встановили кулемет, але довго вона окупантам не послужила.

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що американський бізнесмен і засновник компанії Tesla відключив подарований йому електромобіль-пікап Cybertruck. Про це відомо з його публікації у Telegram від 19 вересня.

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх", — зауважив Кадиров.

Він нагадав, що нібито отримав у подарунок від Маска Cybertruck. На пікап причепили кулемет і відправили його на так звану "СВО", тобто війну в Україні.

Фото Tesla Cybertruck, нібито отриманої Рамзаном Кадировим в подарунок Фото: Telegram / Рамзан Кадиров

Чеченський лідер запевнив, що електромобіль чудово справлявся з бойовими завданнями, демонструючи маневровість і захищаючи екіпаж. Однак "нещодавно" пікап був віддалено відключений, у чому Кадиров звинуватив Маска.

"Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну, як так, Ілоне? Хіба так робиться?" — заявив він.

Нагадаємо, 17 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що отримав від підприємця Ілона Маска Cybertruck і "з задоволенням випробував нову техніку". Він зазначив, що невразливий і швидкий електромобіль-пікап відправиться на фронт.

На повідомлення про "подарунок Кадирову" відреагував сам Маск. Усіх, хто повірив у цю інформацію, він назвав відсталими, а саму ситуацію — дивовижною. У коментарях йому пропонували заблокувати панель управління машини, щоб довести, що американський мільярдер дійсно не на боці Кадирова.