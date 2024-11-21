Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве, которую певица хочет продать за почти миллион долларов (фото)

Артистка не живет сейчас в России, поэтому сейчас она планирует избавиться от имущества в стране-агрессоре.

Украинская певица Софии Ротару выставила на продажу свою квартиру в Москве. Такую информацию обнародовали российские СМИ.

По их информации, объявление появилось на сайте ЦИАН. Имя владельца квартиры на сайте не указано, однако указано, что жилье принадлежит "очень известному артисту".

"Предлагаем уникальную трехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы, в историческом центре. Это очень просторная и одновременно уютная квартира с очень светлой энергетикой", — говорится в сообщении.

Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве Фото: t.me/shot_shot Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве Фото: t.me/shot_shot Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве Фото: t.me/shot_shot Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве Фото: t.me/shot_shot Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве Фото: t.me/shot_shot Как выглядит квартира Софии Ротару в Москве Фото: t.me/shot_shot

Известно, что квартира расположена на 3-м этаже 15-этажного дома 1997 года постройки. Общая площадь — 122 "квадрата", из которых жилая составляет 65 кв. м. Три комнаты, два раздельных санузла, лоджия и просторная кухня-столовая. Продается квартира за 65 млн рублей (26 миллиардов 597 миллионов 369 тысяч гривен)

Как утверждают российские СМИ, жилье подарено певице экс-мэром Москвы Лужковым.

Напомним, ранее мы писали, что из виллы Софии Ротару в Крыму предложили сделать госпиталь для российских военных.

Кроме этого, Фокус писал, что София Ротару вернулась в Киев — первые фото Народной артистки.