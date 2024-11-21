Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві, яку співачка хоче продати за майже мільйон доларів (фото)

Артистка не живе зараз в Росії, тому наразі вона планує позбутися майна в країні-агресорці.

Українська співачка Софії Ротару виставила на продаж свою квартиру в Москві. Таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ.

За їх інформацією, оголошення з'явилося на сайті ЦІАН. Ім’я власника квартири на сайті не вказано, однак вказано, що житло належить "дуже відомому артисту".

"Пропонуємо унікальну трикімнатну квартиру у самому серці Москви, в історичному центрі. Це надзвичайно простора і водночас затишна квартира з дуже світлою енергетикою", — йдеться у повідомленні.

Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві Фото: t.me/shot_shot Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві Фото: t.me/shot_shot Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві Фото: t.me/shot_shot Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві Фото: t.me/shot_shot Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві Фото: t.me/shot_shot Як виглядає квартира Софії Ротару у Москві Фото: t.me/shot_shot

Відомо, що квартира розташована на 3-му поверсі 15-поверхового будинку 1997 будівлі. Загальна площа — 122 "квадрати", з яких житлова становить 65 кв. м. Три кімнати, два окремі санвузли, лоджія та простора кухня-їдальня. Продається квартира за 65 млн рублів (26 мільярдів 597 мільйонів 369 тисяч гривень)

Як стверджують російські ЗМІ, житло подароване співачці ексмером Москви Лужковим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з вілли Софії Ротару у Криму запропонували зробити госпіталь для російських військових.

Крім цього, Фокус писав, що Софія Ротару повернулася в Київ — перші фото Народної артистки.