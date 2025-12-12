Репер Snoop Dogg стане тренером збірної США на Олімпіаді

54-річного Келвіна Кордозара Бродуса-молодшого, більш відомого світові як американський репер і актор Snoop Dogg, призначено "почесним тренером" збірної США на зимових Олімпійських іграх наступного року, що відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) оголосив, що музикант обійме "волонтерську посаду, підтримуючи і вшановуючи американських спортсменів поза спортивним майданчиком", повідомляє BBC Sport.

Артист уже мав стосунок до Олімпіади, проте не як спортсмен. У 2024 році в Парижі він працював спеціальним кореспондентом телеканалу NBC, який висвітлював літні Олімпійські ігри, а також виступав на церемонії передачі Олімпіади Лос-Анджелесу 2028.

"Справжні зірки — це спортсмени збірної США, а я тут просто для того, щоб підбадьорювати, надихати і, можливо, трохи ділитися мудрістю з боку", — сказав "тренер Снуп".

На думку USOPC, Snoop Dogg "привнесе свої фірмові гумор і душевність", щоб мотивувати і надихати американських спортсменів.

Зі свого боку директор організації Сара Гіршланд впевнена, що ентузіазм хіп-хоп зірки щодо олімпійського і паралімпійського руху "заразний".

Знаменитість уже в передчутті Олімпіади і готовий з головою зануритися у свої обов'язки.

"Ця команда являє собою найкраще, що може бути в спорті: талант, душевність і завзятість. Якщо я зможу привнести трохи більше любові і мотивації, це буде для мене перемогою", — заявив він.

Незважаючи на те, що сам Келвін Бродус-молодший не відзначився особливими спортивними досягненнями, він всіляко підтримує фізичний розвиток американців. У 2005 році він заснував Молодіжну футбольну лігу Снупа, мета якої — надати дітям з міських нетрів можливість грати в американський футбол на стадіонах по всій території США.

