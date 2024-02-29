Репер Snoop Dogg з'явився в прикрасі за 5 тис грн: до чого тут Україна (фото)

Snoop Dogg вже не один раз був помічений у підвісці українського дизайнера Андрія Хромченка. Вона являє собою соняшник із жовтими і однією синьою пелюсткою, в яку вплетено знак Peace.

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Американський репер Snoop Dogg вийшов у світ у синьо-жовтій кофті та з прикрасою під назвою Peace for Ukraine Necklace. Фотографію репер і актор опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram.

Snoop Dogg з'явився з прикрасою у вигляді квітки соняшника і знака Peace, поєднуючи її з синьою кофтою на замку, на якій білою фарбою був написаний його нікнейм.

Репер Snoop Dogg показав прикрасу у вигляді українського соняшника Фото: Snoop Dogg/ Instagram

На іншому фото репер також зображений з підвіскою у вигляді соняшника. Але цього разу він вважав за краще носити її як доповнення до спортивного костюма в сірих відтінках і білої сорочки.

Snoop Dogg вирішив поєднувати підвіску з костюмом у спортивному стилі Фото: Snoop Dogg/ Instagram

А ще на одному знімку популярний американський репер зображений у білій майці, яку він також доповнив позолоченою підвіскою Peace for Ukraine Necklace

Білу майку Snoop Dogg доповнив прикрасою на підтримку України Фото: Snoop Dogg/ Instagram

Що відомо про прикрасу Peace for Ukraine Necklace

Нестандартну прикрасу розробив український 3D-дизайнер Андрій Хромченко спільно з каліфорнійським брендом King Ice. На сайті останнього йдеться про те, чому для створення нової підвіски обрали концепт соняшника.

"Соняшник, національна квітка України, став широко визнаним символом опору, єдності та надії, протиставленим російському вторгненню в країну. На цьому виробі зображено символ миру. Кожна пелюстка індивідуально відлита з каміння, що повторює органічні форми та додає неймовірну кількість деталей. Синя пелюстка серед жовтих являє собою прапор України", — пояснюють творці прикраси.

Підвіска виконана з латуні й покрита 14-каратним золотом. При створенні Peace for Ukraine Necklace було також використано 865 каменів жовтого, білого, чорного і синього кольорів, які імітують діаманти категорії VVS. Вага прикраси становить 44,9 г, а ціна — ₴5,790 грн.

Підвіска Peace for Ukraine Necklace від каліфорнійського бренду Фото: King Ice Підвіска Peace for Ukraine Necklace від каліфорнійського бренду Фото: King Ice

Хто такий Snoop Dogg

Snoop Dogg (Келвін Кордозар Брадус-молодший) — американський репер і актор. Його популярність сягає 1992 року, коли він з'явився на дебютному сольному синглі Dr. Dre Deep Cover, а потім на дебютному сольному альбомі Dre The Chronic. Відтоді Снуп продав понад 23 мільйони альбомів у Сполучених Штатах і 35 мільйонів альбомів по всьому світу. Його нагороди включають American Music Awards, премію "Еммі Прайм-Тайм" і 17 номінацій на премію "Ґреммі". Снуп відомий своєю манерою виконання — лінива, підкреслено спокійна, з розтягнутими словами та ритмічною лірикою. У 2012 році перейшов у растафаріанство і почав грати в стилі регі, взявши собі псевдонім Snoop Lion, а у 2013 році знову повернувся до репу під псевдонімом Snoop Dogg.

Нагадаємо, у середині жовтня 2023 року Мадонна підтримала Україну під час концерту в Лондоні. Королева попмузики вийшла на сцену в капелюсі від українського дизайнера і заспівала, загорнувшись у синьо-жовтий прапор.

А в лютому 2022 року репер Оксиморон підтримав Україну і закликав Росію зупинити війну. Він назвав війну в Україні катастрофою і злочином, заявивши, що скасовує свої концерти та не може розважати слухачів, поки в Україні гинуть люди.