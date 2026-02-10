Прапор РФ на шоломі, зламані медалі та штани ковзанярки: якими фейлами відзначилась Олімпіада-2026

Від старту зимових Олімпійських ігор 2026 року минуло 4 дні, та під час змагань уже сталося кілька конфліктів і неоднозначних ситуацій. Також Олімпіада спровокувала появу в мережі вірусних роликів.

Зимова Олімпіада 2026 року стартувала 6-го та триватиме до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Фокус зібрав топ скандалів і провалів Олімпійських ігор в Італії, які вже викликали обговорення в соцмережах.

На Олімпіаді-2026 українцю заборонили носити шолом

Міжнароний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити під час змагань шолом з убитими РФ спортсменами. На екіпіруванні зокрема були зображені фігурист Дмитро Шарпара, що загинув у боях під Бахмутом Донецької області, та 19-річний біатлоніст Євген Малишев, якого росіяни вбили поблизу Харкова. Президент України Володимир Зеленський подякував Гераскевичу за нагадування світу про те, чим є Росія.

Відео дня

Українська фристайлістка Катерина Коцар у сториз в Instagram зазначила, що їй також заборонили носити на Олімпійських іграх в Італії її шолом через нібито "політичну агітацію".

"Ця історія зачепила мене особливо, тому що перед Олімпійськими іграми я також отримала бан на свій шолом, в якому Міжнародний олімпійський комітет вбачає політичну агітацію. Тому тимчасово я виступаю в іншому шоломі", — сказала спортсменка.

Вона зазначила, що у скелетоні прийнято прикрашати шоломи картинками, і, наскільки їй відомо, Владислав Гераскевич не порушував жодних правил.

Катерина Коцар прокоментувала скандал із шоломом на зимовій Олімпіаді-2026 Фото: скриншот

У відповідь на питання інформаційного агентства Reuters в Олімпійській організації сказали, що українець носив шолом під час тренувань і висловлював у соцмережах свою думку, проте після початку змагань такі дії розцінюються як "втручання в політику".

"Ми намагалися поставитися до його бажання зі співчуттям. МОК повністю розуміє бажання спортсменів пам’ятати друзів, які загинули в тому конфлікті", – заявив речник МОК Марк Адамс на прес-конференції.

При цьому він додав, що Олімпійські ігри необхідно "відокремити від будь-якого втручання, щоб усі спортсмени могли зосередитися на своїх виступах". За словами Адамса, шолом українця суперечить правилам, проте для нього МОК зробить виняток, дозволивши носити під час змагань чорну пов'язку.

Гераскевич у коментарі Reuters назвав це рішення несправедливим і заявив, що відхилив прохання МОК.

"Я не бачу жодного порушення правила. Це не пропаганда дискримінації, це не політична пропаганда", — сказав спортсмен.

"Суспільне" повідомляє, що попри заборону МОК Владислав Гераскевич вийшов на тренувальну трасу в шоломі з портретами убитих Росією українських спортсменів.

Скандал на Олімпіаді-2026: прапор РФ на шоломі італійця

Італійський сноубордист Роланд Фішналлер з'явився на Олімпіаді-2026 у шоломі з російським прапором. У відповідь на запит видання Tribuna.com в Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що на екіпіруванні спортсмен зображені прапори країн, у яких він брав участь в Олімпійських іграх.

Прапор РФ на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера Фото: ТСН

Журналісти нагадали, що за правилами проведення Олімпійських ігор-2026 спортсменам не можна демонструвати на майданчиках чи територіях під контролем організаційного комітету російські та білоруська прапори.

У відповідь на питання про випадки демонстрації російських триколорів на трибунах у МОК сказали, що їхні повноваження не поширюються на прапори в громадських місцях поза межами спортивних об’єктів.

На Олімпіаді-2026 ламаються медалі

Призери зимових Олімпійських ігор 2026 року скаржаться на те, що в них масово ламаються медалі невдовзі після нагородження. За словами спортсменів, від олімпійських медалей відпадають шматочки, за які кріпляться стрічки. Зокрема на таку проблему поскаржилася в Instagram золота медалістка збірної США Аліса Лю після перемоги в командних змаганнях з фігурного катання.

Також медаль впала, зірвавшись зі стрічки, у спортсмена німецької команди з біатлону, яка виборола бронзу.

Головний операційний директор Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 Андреа Францисі заявив, що організатори почали розслідування цієї проблеми.

Також шведська лижниця Ебба Андерссон, яка виборола на Олімпіаді-2026 срібло, розбила свою медаль на три частини за кілька хвилин після нагородження.

На початку Олімпіади-2026 сталася диверсія на залізниці

Інформаційне агентство Reuters повідомляло, що вранці 7 лютого диверсанти пошкодили залізницю Італії біля міста Болонья. Там обірвали електричні кабелі, а неподалік колії був знайдений елементарний вибуховий пристрій. Відповідальності за інцидент на себе ніхто не взяв.

Фейл нідерландської ковзанярки на відборі до Олімпіади-2026

В мережі TikTok завірусилося відео з нідерландською ковзаняркою Юттою Лердам, яка виборола на зимових Олімпійських іграх 2026 року золото на дистанції 1 000 метрів серед жінок. Інцидент стався ще час відбору в місті Геренвен: спортсменка впала та врізалася в борт, порвавши костюм ззаду.

Нагадаємо, 25 січня видання The Independent писало, що зимові Олімпійські ігри в Італії на межі зриву через брак коштів на штучний сніг.

BBC Sport 12 грудня повідомляло, що репер Snoop Dogg стане "почесним тренером" збірної США на Олімпіаді.