Через УПА: Зеленського можуть позбавити найпрестижнішого польського ордена, — Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Причиною стало рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України найменування Героїв УПА.

Про це повідомляє польське видання Onet.

За словами польського президента, 8 червня відбудеться засідання капітули ордена Білого Орла. Він запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення Зеленського цієї нагороди.

“8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла. Я запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського”, — заявив Навроцький.

Він розкритикував рішення українського президента про присвоєння елітному підрозділу ССО найменування Героїв УПА.

“Президент України, присвоївши українському підрозділу найменування на честь Героїв УПА, надав російській пропаганді чудовий матеріал і чимало підживлення. Я дуже критично оцінюю це рішення”, — сказав польський президент.

Відео дня

Рішення, яке викликало реакцію Варшави, Зеленський ухвалив 28 травня. Найменування Героїв УПА отримав елітний підрозділ Самостійного центру спеціальних операцій “Північ”.

Орден Білого Орла Зеленському вручив у квітні 2023 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда під час візиту українського лідера до Варшави.

Орден Білого Орла — найвища державна нагорода Польщі. Його вручають за видатні заслуги перед польською державою та суспільством, а також за розвиток міжнародного співробітництва. Нагородою можуть відзначати як громадян Польщі, так і іноземців, зокрема глав держав та інших визначних діячів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як працює система державних нагород України під час війни. Найвищою відзнакою є звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" або Ордена Держави, а серед інших нагород — ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", "За заслуги", князя Ярослава Мудрого та Свободи.

У лютому 2026 року президент Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. Нагороду спортсмен отримав після скандалу на Олімпіаді-2026, де Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому виступати у "шоломі пам’яті" з фотографіями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.