Навроцкий забирает орден у Зеленского: что заявил Садовый и почему название центра ССО возмутило Польшу

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на заявление президента Польши Кароля Навроцкого относительно Ордена Белого Орла, который тот хочет забрать из Украины. Причина инцидента — особое подразделение Сил обороны, УПА и решение президента Владимира Зеленского. Почему обычный указ вызвал реакцию Навроцкого и чем известно подразделение, которое фигурировало в решении Зеленского?

Зеленский получил Орден Белого Орла в 2023 году от имени украинского войска, и поэтому Навроцкому стоит приехать в Украину, чтобы забрать эту польскую государственную награду, написал Садовый на странице Facebook. Между тем Навроцкий до сих пор не был в Украине, хотя его избрали год назад, и это показывает, каким на самом деле является польский президент, говорится в заметке. Мэр Львова предложил политику самостоятельно попробовать забрать орден у украинских военных, от имени которых Зеленский его получил. Заявление чиновника появилось через пару часов после видео, на котором прозвучало заявление об изъятии ордена. Навроцкий заявил, что это нужно сделать, поскольку украинцы якобы прославляют "нацистов" из УПА, а именем этой армии назвали подразделение ВСУ.

Навроцкий и Зеленский — комментарий об Ордене Белого Орла

Сообщение Садового появилось в сети около 15 часов 29 мая. Заявление польского президента и то, что он "приставал" к украинским военным, запомнится, написал он. Также мэр упрекнул, что возникли претензии для бойцов, которые держат самый большой и горячий фронт Европы.

"Интересно будет посмотреть, как господин Навроцкий будет ехать забирать эту награду у украинских военных. На сегодня он, насколько известно, не решался пересекать украинскую границу. Война проявляет всех: и тех, кто непосредственно в ней, и тех, кто наблюдает со стороны", — говорится в заметке.

Навроцкий и Зеленский — Садовый о скандале Фото: Скриншот

Навроцкий и Зеленский — детали скандала

Фокус писал о заявлении Навроцкого относительно высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла, который он предлагает забрать у Зеленского. Польский президент отреагировал на решение присвоить имя УПА подразделению Сил обороны. Чиновник заявил, что затронет этот вопрос на заседании специального совета, который соберется 8 июня. Претензии заключаются в том, что украинцы прославляют "бандитов и убийц" из УПА и этим показывают, что не могут стать частью "европейской семьи", которая негативно относится к убийству женщин и детей польской национальности.

На момент публикации не было реакции Зеленского и МИД Украины на заявление Навроцкого.

Какое подразделение получило имя УПА и вызвало возмущение в Польше

На портале президент Зеленского появился указ об Отдельном центре специальных операций "Север" — ему присвоили почетное имя "имени Героев УПА". Речь идет о 140-м отдельном центре сил специальных операций: это подразделение президент упомянул на годовщину создания 1 мая 2023 года. Выяснилось, что 140 центр ССО защищает Украину и с 2014 года воюет с российскими оккупантами. Во время большой войны бойцы воевали на Киевщине (освобождали Бучу, Гостомель, Бородянку), были в Курской области РФ, проводили спецоперации в Изюме, Чугуеве.

Отметим, 29 мая медиа писали о еще одном польском политике, который обиделся на Зеленского. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что не будет носить украинский флаг на груди из-за подразделения ВСУ, которое получило почетное звание "имени Героев УПА".

Напоминаем, летом 2022 года в Киеве разгорелся скандал из-за антисемитизма одного депутата городского совета.