Навроцький забирає орден у Зеленського: що заявив Садовий та чому назва центру ССО обурила Польщу

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на заяву президента Польщі Кароля Навроцького щодо Ордену Білого Орла, який той хоче забрати з України. Причина інциденту — особливий підрозділ Сил оборони, УПА та рішення президента Володимира Зеленського. Чому звичайний указ викликав реакцію Навроцького та чим відомий підрозділ, який фігурував у рішенні Зеленського?

Зеленський отримав Орден Білого Орла у 2023 році від імені українського війська, і тому Навроцькому варто приїхати в Україну, щоб забрати цю польську державну нагороду, написав Садовий на сторінці Facebook. Тим часом Навроцький досі не був в Україні, хоч його обрали рік тому, і це показує, яким насправді є польський президент, ідеться у дописі. Мер Львова запропонував політику самостійно спробувати забрати орден в українських військових, від імені яких Зеленський його отримав. Заява посадовця з'явилась через пару годин після відео, на якому пролунала заява про забирання ордена. Навроцький заявив, що це потрібно зробити, оскільки українці начебто прославляють "нацистів" з УПА, а іменем цього війська назвали підрозділ ЗСУ.

Допис Садового з'явився у мережі близько 15 год 29 травня. Заява польського президента і те, що він "чіплявся" до українських військових, запам'ятається, написав він. Також мер дорікнув, що виникли претензії для бійців, які тримають найбільший та найгарячіший фронт Європи.

"Цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових. Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон. Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку", — ідеться у дописі.

Фокус писав про заяву Навроцького щодо найвищої державної нагороди Польщі, Ордену Білого Орла, який він пропонує забрати у Зеленського. Польський президент відреагував на рішення присвоїти ім'я УПА підрозділу Сил оборони. Посадовець заявив, що зачепить це питання на засіданні спеціальної ради, яка збереться 8 червня. Претензії полягають у тому, що українці прославляють "бандитів та вбивць" з УПА і цим показують, що не можуть стати частиною "європейської родини", яка негативно ставиться до убивства жінок та дітей польської національності.

На момент публікації не було реакції Зеленського та МЗС України на заяву Навроцького.

Який підрозділ отримав ім'я УПА та викликав обурення в Польщі

На порталі президент Зеленського з'явився указ про Окремий центр спеціальних операцій "Північ" — йому присвоїли почесне ім'я "імені Героїв УПА". Ідеться про 140-й окремий центр сил спеціальних операцій: цей підрозділ президент згадав на річницю створення 1 травня 2023 року. З'ясувалось, що 140 центр ССО боронить Україну і з 2014 року воює з російськими окупантами. Під час великої війни бійці воювали на Київщині (звільняли Бучу, Гостомель, Бородянку), були в Курській області РФ, проводили спецоперації в Ізюмі, Чугуєві.

Зазначимо, 29 травня медіа писали про ще одного польського політика, який образився на Зеленського. Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що не носитиме український прапор на грудях через підрозділ ЗСУ, який отримав почесне звання "імені Героїв УПА".

