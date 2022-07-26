"Іудеї вбивають дітей": ексдепутат Михайло Ковальчук потрапив в антисемітський скандал

На думку колишнього депутата Київради, юдейські рабини "закликають бісів під час молитов", а сатанізм — це форма юдаїзму. Об'єднана єврейська громада України вимагає розслідувати ці висловлювання.

Колишній депутат Київської міськради Михайло Ковальчук потрапив в антисемітський скандал. У себе в Facebook він написав, що деякі ортодоксальні іудеї "вчиняють ритуальні вбивства дітей".

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"Найчастіше їхніми жертвами стають маленькі діти, діти не євреїв (гоїв). Сатанізм — одна з форм іудаїзму, де особлива увага приділяється саме жертвопринесенням і годівлі своїх господарів — темних сил (бог Яхве)", – зазначив він.

Далі Ковальчук наводить навернення Ісуса Христа євреям з Євангелія від Іоанна.

"Ваш батько — диявол, ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він був людиногубець від початку і не встояв в істині, тому що немає в ньому істини, бо він брехун і батько брехні", — написав Ковальчук.

Депутат також описав культ жорстоких тортур тварин іудейськими рабинами.

"Читаючи молитви зі своїх священних писань вони закликають бісів, паралельно з чим приносять у жертву тварин, піддаючи їх жорстоким тортурам. Жертовній тварині перерізають горло дуже гострим ножем аж до хребетних хребтів, воно протягом тривалого часу повільно вмирає в калюжі власної крові. "Чим більше перед смертю страждає тварина, тим більше це вбивство буде на користь богу Яхве", — заявив він.

Антисемітизм депутата Ковальчука — реакція єврейської громади України

Об'єднана єврейська громада України відреагувала на висловлювання Михайла Ковальчука. Його висловлювання є антисемітизмом за законом "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" і порушують статтю 161 Кримінального кодексу України.

Община вказала на "брехливі, нелюдські, демонізувальні та стереотипні твердження про євреїв" у дописі депутата, а також закликала до негайної реакції правоохоронних органів.

[ + – ] Єврейська громада України вважала висловлювання Михайла Ковальчука порушенням закону

"Подібні висловлювання неприпустимі в єдиній Україні, тим паче під час воєнного стану і з боку депутата міської ради", — наголосила організація.

Чим ще прославився Михайло Ковальчук?

Варто зазначити, що Ковальчук після початку повномасштабної війни з Росією перестав бути депутатом Київради. Партія "Батьківщина" застосувала проти нього імперативний мандат за "дивні висловлювання у соцмережах про мобілізацію".

Ковальчук стверджував, що Україна офіційно не оголошувала війну Росії, тож мобілізація не має юридичної сили.

Михайло Ковальчук потрапив до Київської міськради на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від "Батьківщини". Після його усунення повноваження депутата передали Катерині Глімбовській, дружині ексглави Держфіскальної служби Романа Насірова та доньці власника будівельної компанії "Альтіс-Холдинг" Олександра Глімбовського.

Нагадаємо, що в травні цього року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "найзапекліші антисеміти — це євреї". За його словами, у нацистського лідера Адольфа Гітлера була єврейська кров.

Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід вважав висловлювання Лаврова непробачними та обурливими. МЗС РФ звинувачувало Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні.

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт виїхав до Ізраїлю після антисемітських висловлювань Лаврова.