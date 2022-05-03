МЗС РФ звинуватило Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні

Так, у російському дипломатичному відомстві відреагували на заяви МЗС Ізраїлю про те, що словам Сергія Лаврова про євреїв немає прощення.

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У Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні. Так, у російському дипломатичному відомстві відповіли на заяви глави МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда про те, що словам Сергія Лаврова про євреїв немає прощення. Про це МЗС РФ написало у Twitter.

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"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", — заявили дипломати Росії.

Нагадаємо, 1 травня Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, заявивши, що в лідера нацистів "теж була єврейська кров". За його словами, той факт, що український президент є євреєм, не скасовує існування нацистських елементів в Україні та додав, що "найяскравіші антисеміти, як правило, євреї".

2 травня, після таких висловлювань російського дипломата, глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив, що таким словам немає прощення і назвав це низьким рівнем расизму щодо євреїв. Крім того, Лапід розповів, що посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень.

В МЗС України також відреагували на слова Лаврова про Зеленського і назвали його коментар огидним та образливим для України, президента, Ізраїлю та ізраїльського народу. За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, висловлювання глави МЗС РФ демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

Тим часом у Держдепі США заявили, що поведінка російських дипломатів демонструє "найнижчу форму расизму, пропаганди та брехні".