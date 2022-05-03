МИД РФ обвинил Израиль в поддержке "неонацистского" режима в Украине

Таким образом в российском дипломатическом ведомстве отреагировали на заявления МИД Израиля о том, что словам Сергея Лаврова о евреях нет прощения.

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В Министерстве иностранных дел России обвинили Израиль в поддержке "неонацистского" режима в Украине. Таким образом в российском дипломатическом ведомстве ответили на заявления главы МИД Израиля Яира Лапида о том, что словам Сергея Лаврова о евреях нет прощения. Об этом МИД РФ написало в Twitter.

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"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", — заявили дипломаты России.

Напомним, 1 мая Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, заявив, что у лидера нацистов "тоже была еврейская кровь". По его словам, тот факт, что украинский президент является евреем не отменяет существования нацистских элементов в Украине и добавил, что "самые яркие антисемиты, как правило, евреи".

2 мая, после таких высказываний российского дипломата, глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что таким словам нет прощения и назвал это низменным уровнем расизма по отношению к евреям. Кроме того, Лапид рассказал, что посол России в Израиле вызван для объяснений.

В МИД Украины также отреагировали на слова Лаврова о Зеленском и назвали его комментарий отвратительным и оскорбительными для Украины, президента, Израиля и израильского народа. По словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, высказывания главы МИД РФ демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

Тем временем в Госдепе США заявили, что поведение российских дипломатов демонстрирует "низшую форму расизма, пропаганды и лжи".