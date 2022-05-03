"Нет никакого дна". Госдеп США оценил слова главы МИД РФ о евреях-антисемитах

По мнению спикера Госдепа, поведение дипломатов МИД РФ и других представителей российской власти демонстрирует "низшую форма расизма, пропаганды и лжи".

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Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о евреях и президенте Украины Владимире Зеленском проявлением "низшей формы расизма, пропаганды и лжи". Об этом Прайс заявил во время брифинга, который прошел в Вашингтоне.

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"Нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься", — сказал Нед Прайс, комментируя заявление Лаврова и поведение представителей российских властей.

Представитель Госдепа согласен с позицией министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, который заявил о том, что высказываниям его российского коллеги нет прощения.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил Владимира Зеленского с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Лавров заявил, что национальность Зеленского вовсе не означает, будто украинское руководство не поддерживает нацистов. "Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей, — сказал глава российского МИДа. — Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Это заявление спровоцировало бурную реакцию Израиля. Яир Лапид обвинил Лаврова в "самом низменном уровне расизма в отношении евреев". Он также сообщил, что посол России в Израиле вызван для объяснений.

Как сообщал Фокус, 1 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Россия теперь является автором новой реакционной идеологии, по всей схожести напоминающей нацизм. Подоляк перечислил ее признаки: геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание захвата чужой территории собственной "избранностью".