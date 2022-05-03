"Немає ніякого дна". Держдеп США оцінив слова глави МЗС РФ про євреїв-антисемітів

На думку спікера Держдепу, поведінка дипломатів МЗС РФ та інших представників російської влади демонструє "найнижчу форму расизму, пропаганди та брехні".

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Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс назвав висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про євреїв і президента України Володимира Зеленського проявом "нижчої форми расизму, пропаганди та брехні". Про це Прайс заявив під час брифінгу, що відбувся у Вашингтоні.

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"Немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися", — сказав Нед Прайс, коментуючи заяву Лаврова та поведінку представників російської влади.

Представник Держдепу погоджується з позицією міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда, який заявив про те, що висловлюванням його російського колеги немає пробачення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського з нацистським лідером Адольфом Гітлером. Лавров заявив, що національність Зеленського зовсім не означає, що українське керівництво не підтримує нацистів. "Він (Зеленський) висуває аргумент: яка в них може бути нацифікація, якщо він єврей, — сказав глава російського МЗС. — Можу помилитися, але Адольф Гітлер також теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї".

Ця заява спровокувала бурхливу реакцію Ізраїлю. Яїр Лапід звинуватив Лаврова в "найнижчому рівні расизму щодо євреїв". Він також повідомив, що посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень.

Як повідомляв Фокус, 1 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Росія тепер є автором нової реакційної ідеології, яка, схоже, нагадує нацизм. Подоляк перерахував її ознаки: геноцид за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові навмисні вбивства мирних громадян, виправдання захоплення чужої території власною "обраністю".