Головний рабин Москви залишив Росію на тлі антисемітської заяви Лаврова

Від'їзд юдейського лідера стався наступного дня після того, як глава МЗС РФ сказав, що "затяті антисеміти, як правило, євреї".

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Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт виїхав із російської столиці до Ізраїлю після антисемітських висловлювань міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Водночас сам юдейський лідер зазначив, що його рішення пов'язане із хворобою батька. Про це у вівторок, 3 травня, повідомило радіо "Говорить Москва".

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Директор програм московської синагоги Олександр Каргін у коментарі журналістам повідомив, що в понеділок, 2 травня, Гольдшмідт опублікував лист, у якому йдеться про тимчасове покладання своїх обов'язків "на іншу людину у зв'язку із хворобою батька".

"У цьому листі не йдеться, що це якось пов'язане із ситуацією в Україні, він не заявляв про свою позицію", — сказав Каргін.

Вже сьогодні, 4 травня, російське агентство "РІА Новини" з посиланням на московську єврейську релігійну громаду повідомило, що Гольдшмідт знаходиться в Ізраїлі, оскільки там госпіталізований його батько, який потребує догляду. Крім цього, журналісти опублікували витримки з офіційного звернення рабина.

"Зважаючи на хворобу і госпіталізацію мого батька я повинен перебувати поруч з ним... У зв'язку з цим, на мій глибокий жаль, зараз я не маю можливості повною мірою виконувати свої обов'язки головного рабина московської єврейської релігійної громади й перебувати в нашій синагозі в Москві", — написав Гольдшмідт, додавши, що він продовжить обіймати посаду голови Рабинського суду країн СНД та Балтії, а повноваження головного рабина Москви він передав своєму колезі Давиду Юшуваєву.

Зазначимо, що від'їзд Гольдшмідта з Росії відбувся 2 травня, наступного дня після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції сказав, що "затяті антисеміти, як правило, євреї", додавши, що в нацистського лідера Адольфа Гітлера "теж була єврейська кров". Так, дипломат відповів на тезу про те, що українська влада не може бути нацистською, оскільки президент Володимир Зеленський єврейського походження.

Зі свого боку глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив, що висловлювання Лаврова "не тільки непробачні та обурливі — вони також є жахливою історичною помилкою". Ізраїльський дипломат звинуватив російського колегу в "найнижчому рівні расизму щодо євреїв". Глава зовнішньополітичного відомства також повідомив, що посол Росії в Ізраїлі викликаний у МЗС для пояснень.

У відповідь на це в Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили Ізраїль у підтримці "неонацистського" режиму в Україні.

На тлі цих подій міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що Єрусалим не перешкоджав Таллінну в передачі Україні ізраїльської зброї, а ЗМІ Ізраїлю повідомили, що військово-політичне керівництво країни роздумує над наданням Києву військової допомоги.