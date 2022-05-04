Главный раввин Москвы покинул Россию на фоне антисемитского заявления Лаврова

Отъезд иудейского лидера произошел на следующий день после того, как глава МИД РФ сказал, что "самые ярые антисемиты, как правило евреи".

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Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из российской столицы в Израиль после антисемитских высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. При этом сам иудейский лидер указал, что его решение связано с болезнью отца. Об этом во вторник, 3 мая, сообщило радио "Говорит Москва".

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Директор программ московской синагоги Александр Каргин в комментарии журналистам сообщил, что в понедельник, 2 мая, Гольдшмидт опубликовал письмо, в котором говорится о временное возложение своих обязанностей "на другого человека в связи с болезнью отца".

"В этом письме не говорится, что это как-то связано с ситуацией на Украине, он не заявлял о своей позиции", — сказал Каргин.

Уже сегодня, 4 мая, российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на московскую еврейскую религиозную общину сообщило, что Гольдшмидт находится в Израиле, так как там госпитализирован его отец, нуждающийся в уходе. Помимо этого журналисты опубликовали выдержки из официального обращения раввина.

"Ввиду болезни и госпитализации моего отца я должен находиться рядом с ним… В связи с этим, к моему глубокому сожалению, сейчас я не имею возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина московской еврейской религиозной общины и находиться в нашей синагоге в Москве", — написал Гольдшмидт, добавив, что он продолжит занимать должность председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии, а полномочия главного раввина Москвы он передал своему коллеге Давиду Юшуваеву.

Отметим, что отъезд Гольдшмидта из России произошел 2 мая, на следующий день после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции сказал, что "самые ярые антисемиты, как правило евреи", добавив, что у нацистского лидера Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь". Таким образом дипломат ответил на тезис о том, что украинская власть не может быть нацистской, так как президент Владимир Зеленский еврейского происхождения.

В свою очередь глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что высказывания Лаврова "не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой". Израильский дипломат обвинил российского коллегу в "самом низменном уровне расизма в отношении евреев". Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что посол России в Израиле был вызван в МИД для объяснений.

В ответ на это в Министерстве иностранных дел России обвинили Израиль в поддержке "неонацистского" режима в Украине.

На фоне этих событий министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Иерусалим не препятствовал Таллинну в передаче Украине израильского оружия, а СМИ Израиля сообщили, что военно-политическое руководство страны раздумывает над предоставлением Киеву военной помощи.