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Военный Фокус Российско-украинская война

От шлемов до "Железного купола": Израиль хочет увеличить военную помощь Украине, – СМИ

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Фото: DW | ВСУ получают поддержку от США и стран Европы

Израильские власти не готовы рисковать и склонны поставлять ВСУ оборонительное оружие. США и Евросоюз желают увидеть от Тель-Авива четкую позицию в войне Украины и РФ.

Военно-политическое руководство Израиля думает над идеей увеличения военной и гуманитарной помощи Украине из-за доказательств зверств российских военных против мирных украинцев. Об этом пишет израильская газета Haaretz со ссылкой на информированных официальных лиц страны.

Большинство израильских чиновников говорят о необходимости увеличить военные и гуманитарные поставки. Власти готовятся пересмотреть список вещей, разрешенных для отправки в Украину. В этом перечне, по словам чиновников, есть все для ВСУ – от шлемов для солдат до системы противоракетной обороны "Железный купол".

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В руководстве Израиля считают, что Украине пока не надо отправлять "Железный купол"
Фото: Israel Defense Forces and Nehemiya Gershuni-Aylho

Журналисты отметили консенсус среди политиков Израиля, что Украине пока не надо отправлять системы ПВО, передовые образцы вооружения и наступательные системы.

Оборонительное вооружение, системы оповещения и индивидуальное боевое снаряжение можно отправлять без боязни возникновения кризиса в отношениях с Россией, полагают израильские власти.

Поддержка Израиля будет декларативной, потому что поставки США и Европы намного превосходят возможности страны.

Газета напомнила, что Израиль оказывал Украине гуманитарную поддержку, в частности, развертывание в Украине полевых госпиталей и отправку почти 100 тонн гуманитарных грузов – системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла и теплую одежду.

Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее одобрил поставки бронежилетов и шлемов для ВСУ, но не отправил передовое вооружение, о котором Украина просила с начала полномасштабного вторжения РФ.

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США и Евросоюз хотят видеть четкую позицию Израиля в войне Украины против РФ
Фото: АрміяInform

Один из собеседников Haaretz заявил, что увеличение поддержки Украины было вызвано тем, что США и страны Европы желают увидеть более четкую позицию Израиля в войне Украины и РФ. Доказать ее надо не политическими заявлениями, а конкретными действиями, отметил источник.

Военный блок руководства Израиля обеспокоен перспективами развития отрасли ВПК и экспорта вооружения в другие страны. Те, кто уже купил израильские оборонные системы, будут беспокоиться, если в критической ситуации поставщик не отправит нужную военную технику из-за политических мотивов.

Отметим, что по словам главы МИД Эстонии, в Иерусалиме не возражали, чтобы Таллинн передавал Украине израильское оружие.

Разговоры об увеличении поддержки Израиля для ВСУ начались после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Израиль в "поддержке "неонацистского" режима в Украине".