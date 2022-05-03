Від шоломів до "Залізного купола": Ізраїль хоче збільшити військову допомогу Україні, – ЗМІ

Ізраїльська влада не готова ризикувати і схильна постачати ЗСУ оборонну зброю. США та Євросоюз бажають побачити від Тель-Авіва чітку позицію у війні України та РФ.

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Військово-політичне керівництво Ізраїлю думає над ідеєю збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні через докази звірств російських військових проти мирних українців. Про це пише ізраїльська газета Haaretz із посиланням на поінформованих офіційних осіб країни.

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Більшість ізраїльських чиновників говорять про необхідність збільшити військові та гуманітарні постачання. Влада готується переглянути список речей, дозволених для відправки в Україну. У цьому переліку, за словами чиновників, є все для ЗСУ — від шоломів для солдатів до системи протиракетної оборони "Залізний купол".

[ + – ] У керівництві Ізраїлю вважають, що Україні поки що не треба відправляти "Залізний купол" Фото: Israel Defense Forces and Nehemiya Gershuni-Aylho

Журналісти наголосили на консенсусі серед політиків Ізраїлю, що Україні поки що не треба відправляти системи ППО, передові зразки озброєння та наступальні системи.

Оборонне озброєння, системи оповіщення та індивідуальне бойове спорядження можна відправляти без остраху виникнення кризи у відносинах з Росією, вважає ізраїльська влада.

Підтримка Ізраїлю буде декларативною, бо постачання США та Європи набагато перевершують можливості країни.

Газета нагадала, що Ізраїль надавав Україні гуманітарну підтримку, зокрема, розгортання в Україні польових шпиталів та відправлення майже 100 тонн гуманітарних вантажів — системи очищення води, медичне обладнання, ковдри та теплий одяг.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц раніше схвалив постачання бронежилетів та шоломів для ЗСУ, але не відправив передове озброєння, про яке Україна просила з початку повномасштабного вторгнення РФ.

[ + – ] США та Євросоюз хочуть бачити чітку позицію Ізраїлю у війні України проти РФ Фото: АрміяInform

Один із співрозмовників Haaretz заявив, що збільшення підтримки України було викликане тим, що США та країни Європи бажають побачити чіткішу позицію Ізраїлю у війні України та РФ. Довести її треба не політичними заявами, а конкретними діями, зазначило джерело.

Військовий блок керівництва Ізраїлю стурбований перспективами розвитку галузі ВПК та експорту озброєння до інших країн. Ті, хто вже купив ізраїльські оборонні системи, турбуватимуться, якщо в критичній ситуації постачальник не відправить потрібну військову техніку через політичні мотиви.

Зазначимо, що за словами глави МЗС Естонії, в Єрусалимі не заперечували, щоб Таллінн передавав Україні ізраїльську зброю.

Розмови про збільшення підтримки Ізраїлю для ЗСУ розпочалися після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Ізраїль у "підтримці "неонацистського" режиму в Україні".