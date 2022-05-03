Израиль не запрещал Таллинну передавать Украине оружие – МИД Эстонии

Эстония покупала у Израиля противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5. Что из этого получили Вооруженные силы Украины, власти страны не разглашают.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Иерусалим не препятствовал Таллинну в передаче Украине израильского оружия. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я не знаю ни о каких запретах. Этот вопрос подняли бы на встречах с министрами иностранных дел Яиром Лапидом и министром обороны Бени Ганцем 2 мая. Мы получили разрешение от всех стран на то, что мы хотели (передать Украине оружие, – ред.)", – отметила эстонский чиновник.

Глава МИД Эстонии обратила внимание на то, что каждая страна, у которой есть ракеты, должна поддержать Украину, ведь ее Вооруженные силы борются за демократию.

[ + – ] Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и министр обороны Израиля Бени Ганц

На вопрос, считает ли она, что Израиль должен делать больше для Украины, Лийметс ответила: "Мы все должны постоянно думать, что мы можем сделать еще больше. Мы ежедневно видим, как мирных жителей убивают в Украине. Эта бойня продолжается до сих пор".

Эстония в последние месяцы выделила 220 млн евро на военную помощь Украине. По сведениям газеты Jerusalem Post, в прошлом году Эстония закупила у Израиля более 500 противотанковых ракет Spike и противокорабельный комплекс Blue Spear.

[ + – ] Эстония закупила у Израиля более 500 противотанковых ракет Spike

В октябре 2021 года Эстония объявила о покупке у Израиля партии противокорабельных ракет нового поколения Gabriel 5.

Отметим, что сейчас США и другие союзники Украины уделяют больше внимания поставкам 155-мм гаубиц для ВСУ. Пентагон может отправить ВСУ около 90 гаубиц и 184 тыс. боеприпасов к ним.

Палата представителей Конгресса США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. Это даст возможность президенту США Джо Байдену быстрее решать вопросы о поставках Украине вооружения.

Секретарь СНБО Украины предупреждал о переломе в полномасштабной войне против РФ после того, как ВСУ получат новое оружие от Запада и станут использовать его в боевых действиях.