"Иудеи убивают детей": экс-депутат Михаил Ковальчук попал в антисемитский скандал

По мнению бывшего депутата Киевсовета, иудейские раввины "призывают бесов во время молитв", а сатанизм – это форма иудаизма. Объединенная еврейская община Украины требует расследовать эти высказывания.

Бывший депутат Киевского горсовета Михаил Ковальчук попал в антисемитский скандал. У себя в Facebook он написал, что некоторые ортодоксальные иудеи "совершают ритуальные убийства детей".

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"Чаще всего их жертвами становятся маленькие дети, дети не евреев (гоев). Сатанизм – одна из форм иудаизма, где особое внимание уделяется именно жертвоприношениям и кормлению своих хозяев – темных сил (бог Яхве)", – отметил он.

Далее Ковальчук приводит обращение Иисуса Христа евреям из Евангелия от Иоанна.

"Ваш отец – дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекогубец от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины, ибо он лжец и отец лжи", – написал Ковальчук.

Депутат также описал культ жестоких пыток животных иудейскими раввинами.

"Читая молитвы из своих священных писаний они призывают бесов, параллельно с чем приносят в жертву животных, подвергая их жестоким пыткам. Жертвенному животному перерезают горло очень острым ножом вплоть до позвоночных хребтов, оно в течение длительного времени медленно умирает в луже собственной крови. Согласно талмуду, чем больше перед смертью страдает животное, тем больше это убийство будет на пользу богу Яхве", – заявил он.

Антисемитизм депутата Ковальчука – реакция еврейской общины Украины

Объединенная еврейская община Украины отреагировала на высказывания Михаила Ковальчука. Его высказывания представляют собой антисемитизм по закону "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" и нарушают статью 161 Уголовного кодекса Украины.

Общин указала на "лживые, бесчеловечные, демонизирующие и стереотипные утверждения о евреях" в посте депутата, а также призвала к немедленной реакции правоохранительных органов.

[ + – ] Еврейская община Украины посчитала высказывания Михаила Ковальчука нарушением закона

"Подобные высказывания недопустимы в единой Украине, тем более во время военного положения и со стороны депутата городского совета", – подчеркнула организация.

Чем еще прославился Михаил Ковальчук?

Стоит отметить, что Ковальчук после начала полномасштабной войны с Россией перестал быть депутатом Киевсовета. Партия "Батькивщина" применила против него императивный мандат за "странные высказывания в соцсетях о мобилизации".

Ковальчук утверждал, что Украина официально не объявляла войну России, поэтому мобилизация не имеет юридической силы.

Михаил Ковальчук попал в Киевский горсовет на очередных местных выборах 25 октября 2020 года от "Батькивщины". После его отстранения полномочия депутата передали Екатерине Глимбовской, жене экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова и дочери владельца строительной компании "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского.

Напомним, что в мае этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "самые ярые антисемиты – это евреи" По его словам, у нацистского лидера Адольфа Гитлера была еврейская кровь.

Глава МИД Израиля Яир Лапид посчитал высказывания Лаврова непростительными и возмутительными. МИД РФ обвинял Израиль в поддержке "неонацистского" режима в Украине.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт выехал в Израиль после антисемитских высказываний Лаврова.