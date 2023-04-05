Дуда вручил Зеленскому в Польше высшую государственную награду

По информации ОП, глава государства получил награду в Варшаве в знак признания выдающихся заслуг в укреплении дружеских и всесторонних отношений между Польшей и Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Варшаву получил от лидера Польши Анджея Дуды высшую государственную награду страны – орден Белого Орла. Об этом идет речь на сайте президента Украины.

В ответ на полученную награду Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду и весь польский народ за помощь Украине в сложное время на пути к победе в войне.

"Для меня большая честь – быть здесь вместе с моей женой и поблагодарить Президента, его команду, правительство Польши и каждого поляка за то, что вы уже сделали. Вы не покинули Украину, вы стояли с нами бок о бок. Мы за это благодарны", – сказал глава государства.

Со своей стороны Анджей Дуда отметил, что орденом Белого Орла награждают за исключительные достижения, публичную службу и заслуги перед Польшей и именно за это награды удостоился и украинский глава государства.

"Вы, господин Президент, – исключительная личность. Получив мандат от своего народа, вы неожиданно для себя выполнили исключительную миссию. Никто не мог предвидеть. Вы не оставили Украину и своих соотечественников в самый сложный период истории Украины – перед лицом агрессии", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Как сообщали местные СМИ, украинский лидер проведет переговоры тет-а-тет с президентом Анджеем Дудой. Среди возможных тем переговоров, как утверждают СМИ, будут военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Владимир Зеленский посетил Польшу вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской. У входа в президентский дворец украинского лидера встретили Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда, после чего прозвучал гимн Украины.

Ранее, 4 апреля, мы писали о том, что по данным The Wall Street Journal, членство Украины в НАТО пока снято с повестки дня, однако в Альянсе хотят продемонстрировать свою поддержку иным способом.