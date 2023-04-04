Предложат "утешительную награду": членство Украины в НАТО снято с повестки дня, – WSJ

По словам журналистов, Польша, Литва и Эстония выступают за гарантии безопасности и четкий путь Украины в НАТО. В то же время США, Германия и Франция больше сосредоточены на удовлетворении краткосрочных потребностей ВСУ.

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Вступление Украины в Североатлантический Альянс снято с повестки дня, однако в НАТО хотят продемонстрировать свою поддержку иным способом. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как отмечают журналисты, во время саммита в Вильнюсе, запланированного на июль, американский президент Джо Байден и главы стран-членов НАТО могут столкнуться с давлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского касательно вступления нашей страны в оборонный союз.

Авторы статьи считают, при условии успешного весеннего контрнаступления ВСУ, желание Украины стать частью НАТО, вероятно, усилится. В публикации подчеркнули, что ВСУ являются единственной армией Европы, которая не только участвует в полномасштабной войне, но и добивается в этом существенных успехов.

При этом представители НАТО утверждают, что процесс вступления Украины в Альянс не будет быстрым, так как государство находится в состоянии войны. По данным издания, в оборонной организации опасаются прямого конфликта с РФ.

"В связи с тем, что членство Украины снято с повестки дня НАТО, лидеры обсуждают, какую утешительную награду предложить, чтобы продемонстрировать поддержку и поощрение, не давая лишних обещаний и не обеспечивая России какую-либо пропагандистскую победу", — говорится в публикации.

По словам журналистов, решение, принятое на саммите в Вильнюсе, станет основой для коммуникации между Киевом и НАТО на ближайшие месяцы или даже годы.

В то время, когда Польша, Литва и Эстония выступают за гарантии безопасности и четкий путь Украины в НАТО, США, Германия и Франция больше сосредоточены на удовлетворении текущих потребностей ВСУ.

Напомним, что 4 апреля Владимир Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и выразил надежду на то, что грядущий саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Киев к членству в оборонном союзе.

Еще мы писали о том, что 3 апреля глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении членов Альянса разработать многолетнюю программу поддержки Украины. По словам генсека, Киев уже получил от стран НАТО военную помощь на 65 миллиардов долларов.