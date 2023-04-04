Финляндия официально присоединилась к НАТО: реакция Владимира Зеленского

По словам украинского президента, Североатлантический Альянс сейчас является единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вступление Финляндии в Североатлантический Альянс. Поздравления, адресованные финам и финскому президенту Саули Нииносте, украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Финляндию и президента Саули Нииносте со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания" — говорится в публикации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на фоне агрессивной политики Российской Федерации, НАТО стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.

Украинский президент также выразил надежду на то, что грядущий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе, приблизит нашу страну к вступлению в Альянс.

Напомним, что 30 марта, турецкий парламент единогласно проголосовал за вступление Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, которая одобрила заявку финских властей на присоединение к оборонному альянсу.

Во вторник, 2 апреля, Финляндия официально стала 31-м государством-членом НАТО, а возле штаб-квартиры Альянса был поднят финский флаг. Таким образом границы оборонительного союза с РФ увеличились в два раза.

Согласно предположению экс-главы Генштаба британской армии Ричарда Данната от 4 апреля, после вступления Финляндии в НАТО, вдоль всей финско-российской границы протяженностью 1300 км будут развернуты сдерживающие силы.

Мы также писали о том, что 4 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вступление Финляндии в НАТО, заявив, что РФ будет "принимать контрмеры". Спикер Владимира Путина также утверждает, что расширение Североатлантического Альянса является посягательством на безопасность Российской Федерации.