"Планируем контрмеры": в Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

Спикер президента РФ назвал Украину "Антироссией", а также заявил, что споров с Финляндией у Кремля не было.

Related video

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ, а также попыткой обострить ситуацию. Об этом 4 апреля информирует "Интерфакс".

Расширение НАТО считает угрозу национальным интересам России. Представитель Кремля подчеркнул, что ранее такая позиция по этому вопросу властями РФ неоднократно публично объявлялась, поэтому готовится ответная реакция.

"Мы будем принимать контрмеры", – заявил Песков.

Какие конкретные действия планирует Российская Федерация в ответ на вступление Финляндии в НАТО, спикер президента не назвал. Он отметил, что следует "обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане".

Песков уточнил, не считают ли это в Кремле геополитическим поражением, учитывая, что одной из причин начала войны в Украине была "угроза приближения НАТО к границам России". По его словам, "ситуация с Финляндией отличается от ситуации с Украиной".

"Во-первых, Финляндия никогда не становилась "Антироссией", и с Финляндией у нас не было споров", – пояснил представитель Кремля.

Напомним, Финляндия сегодня, 4 апреля, стала 31-м членом Североатлантического альянса НАТО. Присоединение страны к Альянсу оказалось самым быстрым в его истории. Над штаб-квартирой в Брюсселе торжественно поднимут финский флаг.

В конце февраля портал Yle сообщил, что Финляндия решила приступить к сооружению забора на границе с РФ. Заграждение протяженностью 200 километров планируется построить в течение нескольких лет. Цель такого забора – предотвратить нежелательное пересечение границы. На указанных участках начали проводить соответствующие земельные работы, после чего начнут уже устанавливать забор на границе с Россией. Сначала в районе Иматра намерены построить трехкилометровый тестовый участок, а сами работы завершатся ближе к июлю этого года.