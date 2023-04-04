Документы подписаны: Финляндия вступает в НАТО, Россия грозит "обострением"

Присоединение Финляндии к Альянсу стало самым быстрым в его истории, над штаб-квартирой в Брюсселе появится финский флаг. Консенсуса о вступлении Украины нет, можно говорить лишь о "более тесных отношениях", указывают дипломаты.

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Финляндия сегодня, 4 апреля, становится 31-м членом Североатлантического альянса НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто уже подписал документ о вступлении страны в военный блок, пишет издание Yle.

В честь события над штаб-квартирой НАТО поднимут флаг Финляндии. По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, Финляндия укрепит безопасность Северного региона.

Документы о присоединении Финляндии к НАТО передадут Энтони Блинкену

Документы о присоединении Финляндии к НАТО передадут госсекретарю США Энтони Блинкену. Западные обозреватели отмечают, что вступление Финляндии в НАТО стало самым быстрым в истории Альянса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 апреля утвердил решение парламента о ратификации вступления Финляндии в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем надеется, что его страна станет полноправным членом к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Ожидается, что в саммите будут участвовать около 40 делегаций.

Эрдоган настаивает на выдаче Стокгольмом "террористов", прежде чем его страна одобрен запрос Швеции на вступление в НАТО.

Украина приветствовала Финляндию: Киев — в очереди

Глава МИД Украины приветствовал Финляндию со вступлением в НАТО. У Киева аналогичная цель, заявил он перед началом заседания комиссии "Украина — НАТО" в Брюсселе.

"Сегодня мы все приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пора пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе", — отметил министр.

Кулеба поздравил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с 74-й годовщиной создания Североатлантического Альянса.

В НАТО пытаются договориться об увеличении финпомощи Украине

Члены НАТО пытаются договориться об увеличении финпомощи Украине при полном отсутствии консенсуса о вступлении страны в Альянс, указывают дипломатические источники британской газеты Financial Times.

"Письмо-заявка лежит на столе, мы его просто игнорируем. Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время, но можем говорить о более тесных отношениях", — пояснил один из дипломатов.

Финляндия вступает в НАТО: в Кремле говорят про "обострение"

Вступление Финляндии в НАТО обострит ситуацию, Москва рассматривает это как посягательство на российские интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. Именно так мы это воспринимаем. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и стратегическом плане", — отметил чиновник.

По его словам, ситуация с Финляндией "коренным образом отличается от украинской, ведь скандинавская страна никогда не становилась антироссией". Решение Хельсинки не останется незамеченным Москвой, так как Североатлантический Альянс — недружественная и враждебная структура для РФ, добавил Песков.

А министр обороны России Сергей Шойгу считает, что вступление Финляндии в НАТО не отразится на ходе полномасштабной войны в Украине.

"Все это, конечно, создает риск значительного расширения конфликта, но это не повлияет на исход "спецоперации", — отметил министр.

Сергей Шойгу сказал, что этот ход связан с наращиванием военной помощи западных партнеров Украине. Россия принимает ответные меры в борьбе за безопасность.

По словам Столтенберга, президент России Владимир Путин хотел "меньше НАТО у границ", но его вторжение подтолкнуло Финляндию к вступлению в Альянс. Таким образом, Путин добился полностью противоположного эффекта, заявленного в целях войны с Украиной.

"На самом деле именно вторжение в Украину в 2022 году привело к решению Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО", — подчеркнул Столтенберг.

НАТО примерно вдвое расширит границу с Россией, приняв в состав Финляндию, 31-го члена. Россия теперь будет иметь общую сухопутную границу с шестью членами НАТО и морскую границу с двумя.

"Вы можете просто посмотреть на карту и понять, насколько важна Финляндия для безопасности в Северном и Балтийском регионах", — заключил генсек НАТО.

Напомним, что экс-глава Генштаба британской армии Ричард Даннат ожидает, что после вступления Финляндии в НАТО будут развернуты сдерживающие силы вдоль финско-российской границы.

Фокус ранее перевел статью обозревателей Николаса Локкера и Хели Хаутала о возможном ответе России на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. По их утверждению, расширение НАТО навсегда изменит архитектуру безопасности ЕС.