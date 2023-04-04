Документи підписані: Фінляндія вступає до НАТО, Росія погрожує "загостренням"

Приєднання Фінляндії до Альянсу стало найшвидшим у його історії, над штаб-квартирою у Брюсселі з'явиться фінський прапор. Консенсусу про вступ України немає, можна говорити лише про "тісніші стосунки", вказують дипломати.

Related video

Фінляндія сьогодні, 4 квітня, стає 31-м членом Північноатлантичного альянсу НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто вже підписав документ про вступ країни до військового блоку, пише видання Yle.

На честь події над штаб-квартирою НАТО піднімуть прапор Фінляндії. За словами міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт, Фінляндія зміцнить безпеку Північного регіону.

Документи про приєднання Фінляндії до НАТО передадуть Ентоні Блінкену

Документи про приєднання Фінляндії до НАТО передадуть держсекретарю США Ентоні Блінкену. Західні оглядачі зазначають, що вступ Фінляндії до НАТО став найшвидшим в історії Альянсу.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 1 квітня ухвалив рішення парламенту про ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем сподівається, що його країна стане повноправним членом до саміту НАТО у Вільнюсі у липні цього року. Очікується, що у саміті братимуть участь близько 40 делегацій.

Ердоган наполягає на видачі Стокгольмом "терористів", перш ніж його країна схвалить запит Швеції на вступ до НАТО.

Україна вітала Фінляндію: Київ — у черзі

Глава МЗС України привітав Фінляндію із вступом до НАТО. Київ має аналогічну мету, заявив він перед початком засідання комісії "Україна — НАТО" у Брюсселі.

"Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: настав час переглянути старі стратегії та переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, ніж членство України в Альянсі", — зазначив міністр.

Кулеба привітав Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з 74-ю річницею створення Північноатлантичного Альянсу.

У НАТО намагаються домовитися про збільшення фіндопомоги Україні

Члени НАТО намагаються домовитися про збільшення фіндопомоги Україні за повної відсутності консенсусу щодо вступу країни до Альянсу, вказують дипломатичні джерела британської газети Financial Times.

"Лист-заявка лежить на столі, ми його просто ігноруємо. Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом, але можемо говорити про тісніші стосунки", — пояснив один із дипломатів.

Фінляндія вступає до НАТО: у Кремлі говорять про "загострення"

Вступ Фінляндії до НАТО загострить ситуацію, Москва розглядає це як зазіхання на російські інтереси, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Розширення НАТО — це зазіхання на нашу безпеку та національні інтереси Росії. Саме так ми це сприймаємо. Це змушує нас вживати контрзаходів щодо забезпечення безпеки в тактичному та в стратегічному плані", — зазначив чиновник.

За його словами, ситуація з Фінляндією "докорінно відрізняється від української, адже скандинавська країна ніколи не ставала антиросією". Рішення Гельсінкі не залишиться непоміченим Москвою, оскільки Північноатлантичний Альянс є недружньою і ворожою структурою для РФ, додав Пєсков.

А міністр оборони Росії Сергій Шойгу вважає, що вступ Фінляндії до НАТО не позначиться на ході повномасштабної війни в Україні.

"Все це, звичайно, створює ризик значного розширення конфлікту, але це не вплине на результат спецоперації", — зазначив міністр.

Сергій Шойгу сказав, що цей хід пов'язаний із нарощуванням військової допомоги західних партнерів України. Росія вживає заходів у відповідь у боротьбі за безпеку.

За словами Столтенберга, президент Росії Володимир Путін хотів "менше НАТО біля кордонів", але його вторгнення підштовхнуло Фінляндію до вступу до Альянсу. Таким чином, Путін досяг повністю протилежного ефекту, заявленого з метою війни з Україною.

"Насправді саме вторгнення в Україну у 2022 році призвело до рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО", — наголосив Столтенберг.

НАТО приблизно вдвічі розширить кордон із Росією, прийнявши до складу Фінляндії, 31-го члена. Росія тепер матиме спільний сухопутний кордон із шістьма членами НАТО і морський кордон із двома.

"Ви можете просто подивитися на карту і зрозуміти, наскільки важливою є Фінляндія для безпеки в Північному та Балтійському регіонах", — підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, що ексголова Генштабу британської армії Річард Даннат очікує, що після вступу Фінляндії до НАТО буде розгорнуто стримуючі сили вздовж фінсько-російського кордону.

Фокус раніше переклав статтю оглядачів Ніколаса Локкера та Хелі Хаутала про можливу відповідь Росії на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. За їх твердженням, розширення НАТО назавжди змінить архітектуру безпеки ЄС.