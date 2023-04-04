"Плануємо контрзаходи": у Кремлі відреагували на вступ Фінляндії до НАТО

Речник президента РФ назвав Україну "Антиросією", а також заявив, що суперечок з Фінляндією у Кремля не було.

Related video

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ, а також спробою загострити ситуацію. Про це 4 квітня інформує "Інтерфакс".

Розширення НАТО він вважає загрозу для національних інтересів Росії. Представник Кремля наголосив, що раніше така позиція щодо цього питання владою РФ неодноразово публічно оголошувалася, тому готується відповідна реакція.

"Ми будемо вживати контрзаходи", – заявив Пєсков.

Які конкретні дії планує Російська Федерація у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, спікер президента Росії не назвав. Він зазначив, що варто "забезпечити власну безпеку у тактичному та стратегічному плані".

Пєсков уточнив, чи не вважають це в Кремлі геополітичною поразкою, враховуючи, що однією з причин початку війни в Україні була "загроза наближення НАТО до кордонів Росії". З його слів, "ситуація з Фінляндією відрізняється від ситуації з Україною".

"По-перше, Фінляндія ніколи не ставала "Антиросією", і з Фінляндією у нас не було суперечок", – пояснив представник Кремля.

Нагадаємо, Фінляндія сьогодні, 4 квітня, стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу НАТО. Приєднання країни до Альянсу виявилося найшвидшим у його історії. Над штаб-квартирою у Брюсселі урочисто піднімуть фінський прапор.

Наприкінці лютого портал Yle повідомив, що Фінляндія вирішила розпочала спорудження паркану на кордоні з РФ. Загородження завдовжки 200 кілометрів планується побудувати протягом кількох років. Мета такого паркану – запобігти небажаному перетину кордону. Наразі на зазначених ділянках почали проводити відповідні земельні роботи, після чого почнуть уже встановлювати паркан на кордоні з Росією. Спочатку в районі Іматра мають намір звести трикілометрову тестову ділянку, а самі роботи завершаться ближче до липня цього року.