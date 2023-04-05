Зеленский встретился с Дудой в Польше под гимн Украины (видео)

Встреча лидеров государств состоялась перед Королевским замком, а на мероприятии также присутствовали первые леди. В ходе переговоров Зеленский и Дуда обсудят ряд вопросов, в том числе оказание помощи ВСУ и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Как передает Фокус, об этом стало известно 5 апреля из трансляции Канцелярии президента Польши.

На встречу с польским лидером президент Украины прибыл с первой леди Еленой Зеленской. У входа в президентский дворец украинского лидера встретили Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда. На встрече президентов прозвучал гимн Украины

Визит Зеленского в Польшу

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Как сообщали местные СМИ, украинский лидер проведет переговоры тет-а-тет с президентом Анджеем Дудой. Среди возможных тем переговоров, как утверждают СМИ, будут военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Кроме того, президенты двух стран в 19 часов по Киеву запланировали совместное выступление во дворе Королевского замка в Варшаве.

Напомним, 1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина закупит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak для нужд своей армии.