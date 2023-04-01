Украина закупит у Польши 100 БТР Rosomak: что известно об этой технике

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, покупку бронетранспортеров профинансируют страны ЕС и США.

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Украина закупит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak для нужд своей армии. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter 1 апреля.

По его словам, профинансируют покупку Европейский Союз и США.

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks — это топовые боевые транспортеры. Эта покупка будет оплачена средствами ЕС и США", — написал он.

Моравецкий также отметил, что заказ на эту технику получил 31 марта от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Что известно о Rosomak?

Rosomak — польский четырехосный колесный бронетранспортер, разработанный предприятием Rosomak S.A. Техникой управляет экипаж из трех человек, а десантное отделение в кормовой части машины рассчитано на восемь бойцов.

Бронирование корпуса БТР защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 — по бокам. Машина разгоняется до скорости 100 км/ч и может преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч.

Напомним, 1 апреля министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что страны Запада сформируют 6 батальонов с боевыми танками Leopard для Украины. По его словам, ВСУ получат 160 единиц немецкой техники. Однако США и Великобритания также передадут боевые танки для украинской армии.

31 марта глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что США не будут передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако Вашингтон рассматривает предоставления боевых БПЛА, которые имеют аналогичные возможности.