"Багато вклали, щоб подолати демонів минулого": Туск попередив Київ через скандал з УПА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поклав відповідальність через напруженість у стосунках між Варшавою та Києвом на Україну. Політик попередив, що якщо аргументи не спрацюють, "жорсткий бізнес" буде визначати відносини між країнами замість емпатії.

Туск заявив, що Україні необхідно шукати рішення для врегулювання конфлікту. Наразі тривають переговори між представниками польського уряду та головою Офісу президента України Кирилом Будановим. Про це польський прем'єр заявив 5 червня, повертаючись із Чорногорії, де він взяв участь у саміті ЄС-Західні Балкани, пише RMF24.

"Українська сторона сама спричинила цю проблему, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають переговори моїх представників із керівником канцелярії президента Зеленського, паном Будановим", — наголосив Туск.

Він також назвав напруженість "абсолютно непотрібним конфліктом щодо історичних тлумачень".

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"Шкода, бо ми багато інвестували, я теж, щоб подолати демонів минулого", — додав Туск.

Польський прем'єр пояснив, що розуміє реакцію президента Кароля Навроцького. Той наприкінці травня заявив, що українського лідера Володимира Зеленського можуть позбавити ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Причиною стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України найменування Героїв УПА.

"Після цього нещасного випадку, яким стало рішення, оголошене президентом Зеленським, я цілком зрозумів реакцію президента Навроцького. Я, можливо, відреагував би інакше", — заявив Дональд Туск.

Він нагадав, що наприкінці червня у Гданську має відбутися Конференція з відновлення України URC 2026. Це, за його словами, ще одна причина, чому Київ має цінувати відносини з Варшавою, що склалися.

Нагадаємо, що 29 травня мер Львова Андрій Садовий відреагував на наміри Навроцького забрати орден у Зеленського.

У травні також колишній президент Польщі Лех Валенса зняв прапор України з грудей і заявив, що більше не підтримує Зеленського.