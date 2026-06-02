В Польше требуют заблокировать вступление Украины в ЕС из-за решения по подразделению "Героев УПА"

Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация", которая занимает антиукраинскую поддержку, вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС. Так он отреагировал на решение присвоить украинскому подразделению Сил специальных операций ВСУ наименование "Героев УПА".

По словам Босака, Польша должна блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, "пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации жертв Волынской трагедии". Об этом политик заявил в эфире RMF24.

По его мнению, Варшава должна занимать более жесткую позицию в отношении Украины, в частности, перейти к таким шагам, которые будут иметь эффективное влияние и "оказывать давление на Украину".

Босак также предлагает перестать польскому правительству платить за пользование Starlink, который активно применяется военными ВСУ. Он также выступает против схем совместных займов для Украины вместе с другими странами Евросоюза.

"Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Моравецкого по заимствованиям в пользу Украины. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я знаю из истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь друг другу, вместо того, чтобы предоставить кредит, сами залезают в долги, предоставляют безусловную и безвозвратную помощь, а на себя берут бремя погашения кредита", — заявил Босак.

Он убежден, что в Украине есть "пренебрежение к польским политикам", и к этому привели действия правящих партий Польши.

"Их считают слабаками. Они считают, что можно совершить любую провокацию. Это не встретит никакой реакции", — резюмировал лидер партии.

Напомним, бывший президент Польши и лидер движения "Солидарность" Лех Валенса сказал, что отказывается поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Причиной он назвал решение украинского лидера, которое, по его словам, связано с "чествованием УПА" и является оскорбительным для поляков. Валенса также сообщил, что публично снял украинский флаг, который носил на одежде.

Также Фокус писал, что президент Польши Кароль Навроцкий инициирует рассмотрение вопроса о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Причиной такого шага стало решение украинского президента присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название, связанное с "Героями УПА".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".