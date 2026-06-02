У Польщі вимагають заблокувати вступ України до ЄС через рішення щодо підрозділу "Героїв УПА"

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація", яка займає антиукраїнську підтримку, віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС. Так він відреагував на рішення присвоїти українському підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування "Героїв УПА".

За словами Босака, Польща повинна блокувати вступ України до Євросоюз доти, "доки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації жертв Волинської трагедії". Про це політик заявив в етері RMF24.

На його думку, Варшава має займати більш жорстку позицію щодо України, зокрема, перейти до таких кроків, які матимуть ефективний вплив та "чинитимуть тиск на Україну".

Босак також пропонує перестати польському уряду платити за користування Starlink, який активно застосовується військовими ЗСУ. Він також виступає проти схем спільних позик для України разом з іншими країнами Євросоюзу.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду Моравецького щодо запозичень на користь України. Це, мабуть, перший такий випадок, про який я знаю з історії міжнародних фінансів, коли держави, які хочуть допомогти одна одній, замість того, щоб надати кредит, самі залазять у борги, надають безумовну та безповоротну допомогу, а на себе беруть тягар погашення кредиту", — заявив Босак.

Він переконаний, що в Україні є "зневага до польських політиків", і до цього призвели дії керівних партій Польщі.

"Їх вважають слабаками. Вони вважають, що можна вчинити будь-яку провокацію. Це не зустріне жодної реакції", — резюмував лідер партії.

Нагадаємо, колишній президент Польщі та лідер руху "Солідарність" Лех Валенса сказав, що відмовляється підтримувати президента України Володимира Зеленського. Причиною він назвав рішення українського лідера, яке, за його словами, пов’язане з "вшануванням УПА" і є образливим для поляків. Валенса також повідомив, що публічно зняв український прапор, який носив на одязі.

Також Фокус писав, що президент Польщі Кароль Навроцький ініціює розгляд питання про можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Причиною такого кроку стало рішення українського президента присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій назву, пов’язану з "Героями УПА".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".