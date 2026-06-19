Президент Польщи забрав орден "Білого орла" в Зеленського: яка реакція МЗС України

В офіційному повідомленні сказано, що орден забирають, бо він є символом найвищої довіри Польщі та вимагає не лише заслуг, а й "поваги до цінностей, що є основою польської спільноти". І те, що орден забирають в Володимира Зеленського, не значить, що це рішення спрямоване проти українського народу.

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Про це він повідомив у п'ятницю, 19 червня.

В повідомленні сказано, що президент Республіки Польща є Великим магістром ордена Білого Орла та зобов'язаний підтримувати честь цієї найвищої державної нагороди. І у зв'язку з тим, що президент Володимир Зеленський погодився на присвоєння одному з підрозділів Збройних Сил України звання "Герої УПА", після консультацій з Капітулом, Навроцький ухвалив рішення "відкликати орден Білого Орла у президента України".

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Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Але Кароль Навроцький наголошує, що це рішення не спрямоване проти українського народу і не є зміною стратегічного напряму польської політики безпеки.

"Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, тому що знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи. Ця оцінка не змінилася. Росія – агресор, а Путін – злочинець, відповідальний за розв'язання війни, що призвела до найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів закінчення Другої світової війни…Україна має право захищати свою незалежність, і Польща залишається захисницею її суверенітету та територіальної цілісності", — заявив Навроцький.

Він також зазначив, що Польща, як і раніше, готова співпрацювати з Україною: "Однак Польща послідовно оберігатиме пам'ять своїх громадян і гідність своїх державних символів. Польща захищатиме свої національні інтереси та цінності. Польща не допустить уславлення тих, хто вбив беззахисних польських мирних жителів".

"Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно подивитись складні сторінки власної історії. Єдина Європа була побудована на відмові від тоталітаризму та культу насильства. Ці принципи повинні застосовуватись до всіх. Тим, хто цього не розуміє, немає місця в Європейському Союзі, і Польща, безперечно, цього не допустить. Україні також слід пам'ятати, що ніщо так не слугує інтересам Кремля, як конфлікт між поляками та українцями. Будь-які суперечки про історичну пам'ять послаблюють наші народи та зміцнюють тих, хто прагне розділити та завоювати Європу", — заявив Навроцький.

Позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла — реакція України

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі державну нагороду після рішення щодо Зеленського. Сибіга відмовляється від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яким його нагородили у 2022 році.

Андрій Сибіга назвав вчинок Навроцького "стратегічною помилкою" Фото: скріншот

Рішення Навроцького він назвав "стратегічною помилкою", від якої, на його думку, виграє лише Росія.

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені високу державну нагороду Республіки Польща. Невдовзі поверну її Польщі", — заявив глава української дипломатії.

Нагорода Андрія Сибіги, яку він повертає Польщі

За словами міністра, подібні рішення Польщі шкодять українсько-польським відносинам у час, коли обидві країни мають зберігати єдність перед російською агресією.

Нагадаємо, раніше польський дипломат Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який отримав у 2022 році.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Коли Кароль Навроцький почав говорити, що треба забрати орден Білого Орла в Володимира Зеленського, то мер Львова Андрій Садовий запропонував зробити це йому власноруч.