Експосол Польщі повернув нагороду від Зеленського через підрозділ імені "Героїв УПА"

Дипломат Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який отримав у 2022 році.

У заяві, надісланій ЗМІ, Ціхоцький повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. Про це повідомляє RMF FM.

Водночас він запевнив, що кожен українець, який бореться проти російського загарбника, історичної брехні та корупції, може розраховувати на його підтримку.

Ціхоцький обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019–2023 роках і був двічі відзначений українською стороною.

У червні 2022 року він отримав орден "За заслуги" II класу від президента України.

У грудні того ж року його нагородили "Хрестом за заслуги" за рішенням тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, все почалось 26 травня, коли президент Володимир Зеленський видав указ, у якому він постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі йдеться, що метою такого рішення є "відновлення історичних традицій національного війська».

Після указу про перейменування підрозділу відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром.

Під час зустрічі польська сторона висловила протест і зазначила, що це рішення є болючим для польського суспільства.

Також відреагував перший президент Польщі з 1926 року й лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса — він зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він "відзначив бандитів УПА", чим "образив його й усіх убитих земляків". Валенса додав, що продовжуватиме допомагати українському народу у боротьбі з радянщиною. Однак при цьому більше не буде підтримувати Зеленського.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

А тим часом президент Польщі заявив, що треба забрати орден Білого Орла в Володимира Зеленського. Мер Львова Андрій Садовий запропонував зробити це йому власноруч.