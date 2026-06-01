Экспосол Польши вернул награду от Зеленского из-за подразделения имени "Героев УПА"

Дипломат Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который получил в 2022 году.

В заявлении, направленном СМИ, Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "чествуют УПА и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена. Об этом сообщает RMF FM.

В то же время он заверил, что каждый украинец, который борется против российского захватчика, исторической лжи и коррупции, может рассчитывать на его поддержку.

Цихоцкий занимал должность посла Польши в Украине в 2019-2023 годах и был дважды отмечен украинской стороной.

В июне 2022 года он получил орден "За заслуги" II класса от президента Украины.

В декабре того же года его наградили "Крестом за заслуги" по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, все началось 26 мая, когда президент Владимир Зеленский издал указ, в котором он постановил предоставить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". В документе говорится, что целью такого решения является "восстановление исторических традиций национального войска".

После указа о переименовании подразделения состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.

Во время встречи польская сторона выразила протест и отметила, что это решение является болезненным для польского общества.

Также отреагировал первый президент Польши с 1926 года и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса — он снял значок с украинским флагом и обвинил Зеленского в том, что он "отметил бандитов УПА", чем "оскорбил его и всех убитых земляков". Валенса добавил, что будет продолжать помогать украинскому народу в борьбе с советчиной. Однако при этом больше не будет поддерживать Зеленского.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

А тем временем президент Польши заявил, что надо забрать орден Белого Орла у Владимира Зеленского. Мэр Львова Андрей Садовый предложил сделать это ему собственноручно.