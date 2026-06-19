Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого орла: какова реакция МИД Украины

В официальном сообщении говорится, что орден изымают, поскольку он является символом высшего доверия Польши и требует не только заслуг, но и "уважения к ценностям, составляющим основу польского общества". И то, что орден отбирают у Владимира Зеленского, не означает, что это решение направлено против украинского народа.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Об этом он сообщил в пятницу, 19 июня.

В сообщении говорится, что президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. И в связи с тем, что президент Владимир Зеленский согласился присвоить одному из подразделений Вооруженных Сил Украины звание "Герои УПА", после консультаций с Капитулом Навроцкий принял решение "отозвать орден Белого Орла у президента Украины".

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Однако Кароль Навроцкий подчеркивает, что это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности.

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"Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину, потому что знаем, что российская агрессия представляет угрозу безопасности Польши и всей Европы. Эта оценка не изменилась. Россия — агрессор, а Путин — преступник, ответственный за развязывание войны, которая привела к крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен окончания Второй мировой войны…Украина имеет право защищать свою независимость, и Польша остается защитницей её суверенитета и территориальной целостности", — заявил Навроцкий.

Он также отметил, что Польша, как и прежде, готова сотрудничать с Украиной: "Однако Польша будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство своих государственных символов. Польша будет отстаивать свои национальные интересы и ценности. Польша не допустит прославления тех, кто убил беззащитных польских мирных жителей".

"Путь Украины к европейским структурам также требует готовности честно взглянуть на сложные страницы собственной истории. Единая Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны применяться ко всем. Тем, кто этого не понимает, нет места в Европейском Союзе, и Польша, бесспорно, этого не допустит. Украине также следует помнить, что ничто так не служит интересам Кремля, как конфликт между поляками и украинцами. Любые споры об исторической памяти ослабляют наши народы и укрепляют тех, кто стремится разделить и завоевать Европу", — заявил Навроцкий.

Лишение Зеленского Ордена Белого Орла — реакция Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше государственную награду после решения в отношении Зеленского. Сибига отказывается от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградили в 2022 году.

Андрей Сибига назвал поступок Навроцкого "стратегической ошибкой" Фото: скриншот

Решение Навроцкого он назвал "стратегической ошибкой", от которой, по его мнению, выиграет только Россия.

"На фоне таких безрассудных действий я не вижу возможности сохранить присвоенную мне высокую государственную награду Республики Польша. В ближайшее время я верну её Польше", — заявил глава украинской дипломатии.

Награда Андрея Сибиги, которую он возвращает Польше

По словам министра, подобные решения Польши наносят ущерб украинско-польским отношениям в то время, когда обе страны должны сохранять единство перед лицом российской агрессии.

Напомним, ранее польский дипломат Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который получил в 2022 году.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков".

Когда Кароль Навроцкий заявил, что нужно лишить Владимира Зеленского ордена "Белого Орла", мэр Львова Андрей Садовый предложил сделать это собственноручно.