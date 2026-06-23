"Терпіння не безмежне": Україна може переглянути свої пропозиції щодо переговорів з РФ, — Мельник в ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник висунув попередження Росії про те, що Україна може змінити власні пропозиції у переговорах із Кремлем.

Це може статися у випадку, якщо Рада Безпеки ООН і надалі зволікатиме з реакцією на дії РФ. Андрій Мельник заявив про це під час засідання Ради Безпеки ООН 22 червня, пише "Суспільне".

Посадовець наголосив під час виступу, що Україна готова до проведення прямих переговорів із Росією, аби досягти справедливого миру. Однак терпіння української сторони має свою межу.

"Україна готова до прямих переговорів із Росією для досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне", — заявив Мельник.

Він додав, що те, що Україна говорить про припинення вогню по лінії бойового зіткнення, вже є значним компромісом.

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"Якщо Рада Безпеки ООН і надалі обиратиме вичікувальну позицію, Україна може переглянути свої нинішні пропозиції. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом", — підкреслив поспред України.

Андрій Мельник також звернувся до представниці Росії на Радбезі. Він сказав їй, що РФ не зможе утримувати території, які вдалося захопити військам, і сказав, що російська сторона має якнайшвидше покинути українську землю.

Також посадовець нагадав про нещодавню масовану атаку росіян на українську столицю, під час якої постраждала Києво-Печерська лавра, і наголосив, що РФ має понести покарання за ці злочини.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Аллі Мазур розповів, як лідери G7 відреагували на атаку українських дронів по Москві.

Раніше також Польща висунула ультиматум щодо переговорів з Росією та участі Варшави у них.