Конец "духа Анкориджа": Трамп может отказаться от "договоренностей" с РФ по Донбассу, — Axios

Президент США Дональд Трамп раздражен лидером РФ Владимиром Путиным из-за отказа идти на переговоры, утверждают инсайдеры. Глава Белого дома намекает, что планирует отказаться от так называемых "анкориджских договоренностей".

В ходе саммита G7 Трамп в беседах с лидерами "Большой семерки" отметил "скептицизм" в отношении действий главы Кремля и считает, что на РФ следует оказывать давление. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника из числа американских чиновников.

Неназванный чиновник Белого дома заявил СМИ, что Трамп был "раздражен" Путиным и намекнул присутствующим, что "может отказаться от "анкориджских договоренностей"". Как уточняют СМИ, речь идет о том, что тогда, во время саммита на Аляске, США признавали требование России контролировать украинский Донбасс в рамках любого соглашения.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию", — рассказал собеседник.

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В то же время, другие лидеры "Большой семерки", как утверждает инсайдер, не верят, что он (Трамп — прим. ред.) "действительно что-то предпримет по этому поводу". На этом фоне, как рассказал второй чиновник, дипломатия США в отношении Украины "застряла" из-за войны в Иране и после ряда провалов в ходе нескольких предыдущих раундов переговоров.

"Остается неясным, способна ли дронная кампания Зеленского придать новый импульс мирным переговорам. Хотя она усиливает давление на Москву, некоторые аналитики считают, что это лишь укрепит настроения в России о необходимости продолжать войну и добиться победы над Украиной", — констатируют журналисты.

Ранее Фокус сообщал о том, как США призвали РФ заключить перемирие. Представитель США в ООН Дэн Негреа подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Украину, и заявил, что РФ должна сесть за стол переговоров, поскольку "время не на стороне России".

Впоследствии стало известно, почему переговоры о мире в Украине вновь зашли в тупик. СМИ отмечают, что именно отказ Путина идти на компромисс и принимать предложения Украины, поддержанные США, остается главным препятствием для начала полноценных переговоров.