"Дать России время захватить Донбасс": почему переговоры о мире в Украине снова зашли в тупик

Путин снова говорит о мире, но одновременно отвергает предложения, которые поддерживают США и Украина. На этом фоне в Вашингтоне все чаще звучат заявления, что Москва лишь выигрывает время, а опубликованные откровения о первых месяцах президентства Дональда Трампа позволяют иначе взглянуть на причины затянувшегося переговорного тупика.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин заявил, что Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к завершению войны и отвергает мирные инициативы Украины, несмотря на усилия Вашингтона выступить посредником. По его словам, Кремль отклонил последние предложения президента Украины Владимира Зеленского, поддержанные США, а потому говорить о реальном продвижении к миру пока не приходится.

Эти заявления прозвучали всего через день после того, как российское руководство вновь заговорило о возможности переговоров.

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Новое заявление Путина о мире прозвучало днём 23 июня во время выступления перед членами правительства. Глава Кремля заявил, что может возобновить мирные переговоры, опираясь сразу на несколько предыдущих форматов: стамбульские договоренности 2022 года, собственные условия, озвученные на заседании МИД РФ в 2024 году, итоги переговоров в Анкоридже летом 2025 года, а также нынешние "реалии на земле", сложившиеся к 2026 году.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии российским СМИ заявил, что Москва получила первоначальный мирный план Дональда Трампа, однако пока ожидает его обновленную версию, которая должна стать результатом согласования между США, Украиной и Европейским союзом. По словам Лаврова, Россия готова обсуждать конкретные формулировки будущих договоренностей, если они не будут противоречить достигнутым ранее договоренностям.

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы к диалогу с Европейским союзом.

Однако последние заявления представителей американской администрации демонстрируют, что в Вашингтоне подобные сигналы не считают свидетельством реальной готовности Кремля завершить войну. Как отметил Джереми Левин, президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении долгосрочного, стабильного и справедливого мира, однако именно отказ Путина идти на компромисс и принимать поддержанные США предложения Украины остается главным препятствием для начала полноценного переговорного процесса. Несмотря на это, США намерены и дальше участвовать в дипломатических усилиях и помогать Украине усиливать свои позиции перед возможными будущими переговорами.

Что происходило в Белом доме за кулисами

Дополнительный взгляд на то, почему переговорный процесс так и не сдвинулся с места, дает недавно вышедшая в США книга журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона. Основанная на интервью с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа, она подробно описывает первые 14 месяцев его второго президентского срока.

Авторы утверждают, что роль спецпредставителя по Украине Кита Келлога с самого начала была фактически сведена к минимуму. Хотя Трамп назначил его сразу после победы на выборах, еще до инаугурации Келлог опасался, что новая администрация "не воспринимает войну в Украине достаточно серьезно". В итоге он так и не получил реальных полномочий вести переговоры, а в первые недели после возвращения Трампа в Белый дом оказался фактически отстранен.

При этом публично Келлог уверял, что Трамп "не собирается делать уступки Путину или России", а его главная цель — сохранить суверенитет Украины. Однако, как следует из книги, эти заявления скорее отражали личную позицию самого Келлога, чем официальный курс администрации.

По данным авторов, в конце января 2025 года Келлог все же представил Трампу собственный план завершения войны. Он предусматривал отказ от признания российской оккупации украинских территорий, отказ от их силового освобождения, размещение европейских миротворцев, усиление санкций против Москвы и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Однако обсуждение быстро превратилось в критику Украины. По версии авторов, Трамп перебивал Келлога, называл Владимира Зеленского "плохим переговорщиком", обвинял его в разрушении страны, а Украину — в коррупции. Он также пошутил, что единственное, что ему нравится в Украине, — это украинские женщины, которые "постоянно побеждают на конкурсах "Мисс Вселенная".

В книге также отмечается, что по мере затягивания войны президент США все более скептически относился к Киеву, тогда как его спецпосланник Стив Уиткофф пытался выстроить отношения с Путиным через личные контакты. Однако, как пишут журналисты, Кремль воспользовался этим подходом, не идя на реальные уступки и продолжая боевые действия.

Кто должен договариваться о мире

Очевидно, что переговоры о мирном урегулировании зашли в тупик. США поглощены иранским вопросом, и им сейчас не до Украины. На фронте ситуация остаётся сложной, хотя украинские удары по НПЗ и Крыму демонстрируют прогресс. Однако это пока не приближает стороны к миру, отмечают эксперты.

Политолог Олег Постернак считает, что Россия готовится к осенней мобилизации, а Путин настроен на горизонтальное расширение войны. Он находится в неудобном положении и будет искать кинетические способы вернуть инициативу, чтобы угрожать Украине и сломать её дипломатическую позицию.

"Мирные переговоры Путину не нужны. Единственное, что он может сделать, — это очередной спектакль в виде диалога, чтобы выиграть время до выборов в Госдуму, а затем вернуться к наращиванию военного потенциала и ударам по энергоинфраструктуре Украины. В Москве нет желания идти по мирному пути", — говорит Фокусу Постернак.

По его мнению, давление Китая или усиление Украины Западом могли бы изменить ситуацию, но пока это лишь теоретические сценарии. Даже план Келлога — лишь повод для дискуссии, не более.

"Реальное завершение войны возможно только через большую международную конференцию с участием России, Украины, США, Британии, ЕС, Китая и Турции. Всё остальное — имитация, спектакль и информационные цели", — уверен политолог.

Условия мира будут зависеть от ситуации на фронте, способности России удерживать свои максималистские требования, позиции США и Европы, внутренней стабильности в РФ и украинской стойкости, отмечает эксперт.

Белоруссия может сыграть не последнюю роль в давлении на Москву

В то же время, важным игроком остаётся Беларусь. По мнению политолога Сергея Ягодзинского, Зеленский дал Лукашенко козырь, заявив об ударах по белорусским вышкам. Лукашенко воспринял это серьёзно и начал играть собственную игру.

"Зеленский обратился к Лукашенко: мы сами уничтожим те вышки, которые вы используете для координации дронов и ракет. Фактически он дал козырь Лукашенко в переговорах с Путиным. Когда Лукашенко говорит: "Извини, но ты не можешь защитить Москву или Санкт-Петербург, даже когда проводишь там форум, что я смогу сделать?" — он не хочет втягивать Беларусь. Wall Street Journal недавно писал о давлении Путина на Лукашенко, и тот воспринял угрозы серьёзно", — говорит Фокусу Ягодзинский.

Это меняет расклад: ещё месяц-два назад Путин полностью рассчитывал на Беларусь, а теперь Лукашенко играет иначе, и Путину приходится искать новую стратегию — возможно, даже сворачивание войны. Однако пока это лишь надежда.

Политолог Андрей Золотарев считает, что верить в изменение позиции Трампа преждевременно. Фронтовые флажки двигаются не в нашу пользу. Главный маркер — маршрут Кушнера и Уиткоффа.

"Если они приедут в Киев перед Москвой — позиция Трампа изменилась. Если сначала в Москву — всё осталось по-старому. Нас пытаются убедить, что Трамп целиком на стороне Украины, но пока ничто не говорит о том, что требования России смягчились. Сейчас обе стороны усиливают свои позиции с помощью оружия", — подчёркивает Золотарев в комментарии Фокусу.

Затянувшаяся пауза в переговорах, по его мнению, напоминает негласный договор между РФ и США: дать России время захватить Донбасс, а уже потом садиться за стол. И уже исходить из формулы: "Что стало вашим — вашим и останется".

А в это время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита G7-2026 была достигнута договоренность об особом оружии, которое заставит Россию прекратить войну, и рассказал о тщательно спланированных ударах по временно оккупированному Крыму.

Так же президент Украины сообщил, что на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые содействовали нанесению авиаударов "шахедами" Российской Федерации. Оборудование не работает с 22 июня.