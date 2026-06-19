"Я не фанат Украины": в новой книге раскрыты секреты Трампа и его отношение к Зеленскому

Журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон написали книгу о первых 14 месяцах второго срока Дональда Трампа. И там есть даже про скандал, который произошел между Владимиром Зеленским и Трампом в Овальном кабинете.

В январе 2026 года газета The New York Times спросила Дональда Трампа, почему он во время своего первого срока запретил своей семье заключать новые деловые сделки за рубежом, но разрешил сейчас. Он ответил : "Потому что я понял, что никому нет дела. Мне это разрешено". И это тоже вошло в книгу Свона и Хаберман, как и заявления Трампа про Украину, а также про то, как его спецпереговорщики "увлечены" Владимиром Путиным. Фокус собрал самое интересное.

Журналисты Хаберман и Свон более десяти лет освещали политическую карьеру Трампа, и события, которые они описывают, сами по себе хорошо известны: злоупотребления Министерства эффективности правительства Илона Маска, хаос, вызванный тарифами Трампа, файлы Эпштейна, развертывание ICE против мигрантских общин, злоупотребление судебной системой для преследования предполагаемых врагов Трампа, война с Ираном и война в Украине.

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В своей книге, основанной на более чем 1000 интервью, проведенных в течение трех лет, Хаберман и Свон приводят прямые цитаты, которые, по их словам, взяты непосредственно у говорящего, у того, кто его слышал, или из "современных заметок, записей или стенограмм".

Помимо часовой встречи с Трампом в марте, они оба несколько раз общались с ним лично в ходе своей ежедневной работы над репортажами.

Оказалось, что на встрече в Белом доме президент США заявил: "Я не большой фанат Украины", прежде чем сделать еще более шокирующую ремарку: "За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе "Мисс Вселенная".

Трамп также назвал перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года "великолепным телешоу", которое было лучше, чем "шоу "Ученик".

В книге авторы утверждают, что министр обороны США Пит Хегсет постоянно снабжает Трампа ужасающими видеозаписями кровавых последствий ударов российских беспилотников по живым целям в Украине, которые один чиновник назвал "фильмами Хегсета, полными убийств".

Также в новой книге раскрывается, как Дональд Трамп сравнивал себя с Мао, Иосифом Сталиным, Адольфом Гитлером и Аттилой. Он сделал это во время интервью в марте 2026 года.

Хаберман и Свон задали Трампу вопросы о власти, которой он обладал как президент во время своего второго срока, и о его месте в истории, что побудило его рассказать историю о двухстраничном документе, который он получил от "историка" во время мероприятия, посвященного выдающемуся гольфисту Гэри Плейеру, члену Зала славы. Трамп с гордостью попросил помощника принести копию документа, в котором утверждалось, что ни один из других лидеров, "какими бы грозными они ни были в свое время, не имел глобального влияния. Их власть была локальной. Но (власть Трампа) — нет".

Как пишут Хаберман и Свон, Трамп с гордостью показал им письмо, "в котором перечислялись имена некоторых из самых влиятельных фигур в истории, и объяснялось, почему каждый из них не оправдал ожиданий, возложенных на него как на президента США".

Согласно книге, эти лидеры "сохраняли власть с помощью страха".

Трамп опубликовал документ на сайте Truth Social сразу после полуночи 18 июня — интересное совпадение, которое, по словам одного источника CNN, могло быть попыткой опередить выход книги. Трамп написал, что автор — "историк президентства", хотя оказалось, что он был "кэдди" – помощником гольфиста.

Хаберман и Свон также пишут о скептицизме Трампа по отношению к Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому, поскольку война России на Украине затянулась на второй год президентства Трампа, несмотря на его предвыборное обещание разрешить ее в течение 24 часов.

А Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа стремился к прорыву в отношениях с Путиным, основываясь на личной симпатии, пишут авторы, добавляя, что Путин "похоже, играл на этом", не уступая при этом ни в чем на поле боя.

Хаберман и Свон пишут, что во время встречи в Кремле в прошлом году Путин что-то рисовал на бумажке. Уиткофф спросил, что это, и Путин поднял листок, на котором было написано "3+2", что являлось сокращением для обозначения территориальной структуры, которую спецпосланник обсуждал с ним для прекращения боевых действий.

"Не могли бы вы подписать это для меня, и могу ли я забрать это домой?" — спросил Уиткофф, согласно книге.

Как пишут Хаберман и Свон, Путин подписал рисунок, а Уиткофф оформил его в черную рамку с паспарту.

Напомним, Дональд Трамп грубо оскорбил премьер-министра Италии Джорджию Мелони, заявив, что она "умоляла" его о совместном фото.

Также оказалось, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху серьезно поссорились из-за Ирана.