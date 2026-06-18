Отношения Трампа и Нетаньяху больше не дружеские: лидеры ругаются из-за Ирана, — WSJ

Оказалось, что союзники, которые вместе начали операцию "Эпическая ярость" против Ирана, в итоге разошлись во мнениях, пора ли ее заканчивать. Они теперь критикуют друг друга и спорят по телефону.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Дональд Трамп стремится положить конец американо-израильско-иранской войне, которая обременяет экономику США, с чем премьер-министр Израиля категорически не согласен. И теперь глава Белого дома позволяет себе резкие высказывания в адрес Биньямина Нетаньяху, который, по его мнению, подталкивает его к этому конфликту.

"Зачем вы взрываете здания? Прекратите все взрывать", — критиковал Трамп премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора о Ливане, сообщили источники, знакомые с содержанием разговора.

В другом заявлении он жаловался, что глобальный экономический спад, вызванный войной, может связать его с Гербертом Гувером и Великой депрессией 1930-х годов.

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Разочарование Трампа в Нетаньяху временами достигало апогея в последние недели, когда он пытался положить конец войне с Ираном, а израильский премьер-министр стремился продолжить борьбу. Эти отношения имеют серьезные последствия для региона, находящегося на пороге потенциального мирного соглашения, будущее которого может быть разрушено дальнейшими военными атаками Израиля по "Хезболле" в Ливане.

Другой источник рассказал, что пока Дональд Трамп и Нетаньяху обсуждали пункты соглашения о том, что Иран не будет производить ядерное оружие, премьер-министр Израиля спрашивал Трампа: "Дональд, как ты это подтвердишь?»" А в других беседах он призывал не доверять иранцам, ссылаясь на события прошлого.

Высокопоставленный представитель администрации США, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров глава израильского Кабмина настаивал на проведении дополнительных военных операций, и Трамп устал от этого.

"Биби объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, и что израильская разведка знает, как и когда это сделать. Президент слушает. Обычно разговоры проходят по одной и той же схеме", — отметил чиновник.

Официально в Белом доме заявили, что у Трампа "прекрасные партнерские отношения с Нетаньяху и Израилем", однако подчеркнули, что "ни одна страна и ни один лидер не могут оказывать давление на президента Трампа, чтобы заставить его что-либо сделать".

А на саммите G7 17 июня Трамп поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество во время войны с Ираном, одновременно критикуя премьер-министра.

"Биби — хороший человек. Иногда он немного перевозбуждается. Но у нас потрясающее партнерство. Мы — крупный партнер, а он — очень мелкий", — сказал Трамп, называя Нетаньяху по его известному прозвищу. Он также раскритиковал Израиль, заявив, что "необязательно сносить многоквартирный дом, когда вы кого-то ищете".

Несколькими днями ранее Трамп заявил изданию Axios, что у Нетаньяху "нет ни капли здравого смысла", потому что он отдал приказ о нанесении удара по Бейруту, который едва не сорвал сделку с Тегераном.

Отмечается, что Биньямин Нетаньяху был застигнут врасплох, когда Трамп объявил о сделке, а Израиль так и не ознакомился с меморандумом.

В меморандуме о взаимопонимании говорится, что прекращение огня включает в себя и боевые действия между Израилем и "Хезболлой", и что Израиль должен будет вывести войска из Ливана в соответствии с любым окончательным соглашением. Что Израиль делать отказывается.

Напомним, ранее Фокус писал, что Иран выходит из войны с США и Израилем куда богаче, чем был в феврале и имеет все шансы на то, что с него снимут многолетние санкции.

Ранее Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху уже ругались из-за Ирана в мае, когда президент США стремился заключить соглашение, а премьер-министр Израиля хотел продолжать ракетные удары.