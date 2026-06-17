Фонд на 300 миллиардов долларов: Иран выходит из войны с США богаче, чем был до этого, — Reuters

По данным источника, сделка США с Ираном включает в себя фонд в размере 300 миллиардов долларов, более половины из которых уже выделено. Фонд начнет функционировать только после подписания окончательного соглашения между США и Ираном, которое состоится 19 июня в Женеве.

В рамочном соглашении между США и Ираном предусмотрен частный фонд в размере 300 миллиардов долларов, предназначенный для стимулирования инвестиций в Иран, и более половины этой суммы уже выделено, сообщил Reuters источник, непосредственно знакомый с условиями сделки. В США пока не ответили однозначно про этот фонд и не показывали текст соглашения.

Фонд призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения о прекращении войны, сообщил источник, говоривший на условиях анонимности, поскольку план еще не был официально объявлен, а Вашингтон и Тегеран готовятся подписать его в пятницу.

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О существовании фонда сообщалось и ранее, но агентство Reuters впервые раскрывает информацию о том, что более половины суммы уже выделено и что он будет состоять исключительно из средств частного сектора.

В воскресенье официальные лица США и Ирана заявили, что достигли соглашения по рамочному плану прекращения войны, начавшейся 28 февраля с нападения американских и израильских войск на Иран. Сделка включает в себя прекращение американской блокады Ирана и возобновления работы Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и газа в мировом масштабе.

Новый фонд представляет собой частный инвестиционный инструмент, а не программу восстановления или репараций, и не будет включать в себя какие-либо государственные средства или гранты, сообщил источник, добавив, что компании из США, арабских государств Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки согласились предоставить финансирование.

Как сообщил источник, обещанные инвестиции охватывают энергетику, логистику, производство и транспорт.

Президент США Дональд Трамп уже отверг любые утверждения о том, что этот фонд является инвестицией США.

"Мы не инвестируем, мы не вкладываем ни цента", — сказал он в кулуарах саммита G7 во Франции, добавив, что также не просит инвестировать страны Персидского залива.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сослалась на интервью вице-президента Джей Ди Вэнса телеканалу CBS, в котором он заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления в размере 300 миллиардов долларов, поддерживаемому государствами Персидского залива, если будет соблюдать условия соглашения.

Высокопоставленный иранский источник сообщил, что Тегеран первоначально требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный войной, но Вашингтон заявил, что не предоставит эту сумму.

Затем возникла идея создания фонда, который будет называться Фондом реконструкции и развития.

Как сообщил иранский источник, механизм предусматривает вклад стран региона различными способами. К ним относятся получение кредитов, создание кредитных линий или прямое финансирование восстановления объектов, поврежденных в ходе войны, включая нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и, в более широком смысле, инфраструктуру, пострадавшую от конфликта.

Иран, одна из крупнейших экономик Ближнего Востока, за последние четыре десятилетия практически не привлекал значительных прямых иностранных инвестиций, будучи отрезанным от мировых рынков капитала последовательными волнами санкций США и других стран. Страна обладает вторыми по величине в мире запасами природного газа и четвертыми по величине запасами нефти.

Инвестиционный фонд полностью отделен от параллельного переговорного процесса по отмене санкций США и разблокировке иранских суверенных активов, замороженных за рубежом, сообщил другой источник, знакомый с условиями сделки, назвав эти два механизма отдельными финансовыми инструментами с разными целями и сроками.

Фонд не будет создан и не начнет свою работу до тех пор, пока не будет заключено окончательное и удовлетворительное соглашение. Меморандум о взаимопонимании, после его подписания, призван структурировать процесс в течение следующих 60 дней.

"Он будет создан только после подписания окончательного соглашения. В течение этих 60 дней администраторы фонда будут работать с иранцами и инвесторами над планированием и определением масштабов проектов", — сказал источник.

Источник отказался сообщить, как и кем будет управляться фонд, отметив, что ключевые детали еще предстоит проработать. И назвал компании из Южной Кореи, Японии, Сингапура, Малайзии и США в числе тех, кто взял на себя обязательства, но отказался предоставить полный список.

Напомним, насчет сделки Ирана и США осталось еще как минимум восемь нерешенных вопросов. Например, будет ли бесплатным проход через Ормузский пролив, как это было до войны в Иране.

Ранее Фокус подробно писал о том, как в Израиле, США и странах Персидского залива отреагировали на "сделку" Дональда Трампа с Ираном.