Сделка США и Ирана: остались восемь нерешенных вопросов, — Axios

Соглашение между США и Ираном было подписано в электронном виде 14 июня президентом США Дональдом Трампом , вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Но сам текст меморандума еще никто не видел.

Эта сделка уже проверяет, смогут ли Вашингтон и Тегеран превратить паузу на поле боя в более широкое урегулирование — начиная с Ормузского пролива и переходя к гораздо более сложному вопросу иранской ядерной программы. Но пока известно только, что пролив откроется не раньше, чем соглашение подпишут в Швейцарии 19 июня, а тем временем в имеющейся информации куча пробелов, пишет Axios

Ожидается, что в пятницу Вэнс, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретятся с пакистанскими и катарскими посредниками для обсуждения следующего этапа переговоров.

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Американские официальные лица заявляют, что полный текст меморандума о взаимопонимании будет опубликован в течение следующих 24–48 часов, хотя Трамп сказал, что он может быть опубликован только после подписания соглашения.

В целом Вашингтон и Тегеран соревнуются в формировании общественного мнения вокруг соглашения, которое мало кто читал, но на которое уже реагируют рынки, мировые лидеры и рядовые граждане.

Вот восемь ключевых вопросов, которые возникли вокруг сделки США и Ирана

Действительно ли сделка вступила в силу?

Меморандум о взаимопонимании был подписан в электронном виде в воскресенье, а более официальная церемония подписания состоится в пятницу в Швейцарии.

Продление режима прекращения огня на 60 дней вступило в силу немедленно, но пролив еще не полностью открыт.

В воскресенье Трамп объявил о "немедленном" снятии американской блокады и открытии пролива, однако позже заявил, что он откроется только в пятницу.

Представитель министерства обороны США заявил, что военным был отдан приказ подготовиться к снятию блокады в пятницу.

В понедельник Трамп заявил, что корабли уже двинулись, хотя иранские государственные СМИ сообщили, что положение дел в проливе осталось неизменным.

Будет ли Ормузский пролив действительно открыт?

Американская сторона неизменно заявляла, что сделка откроет пролив без пошлин и каких-либо других ограничений.

Неясно, что будет с Ормузским проливом

Региональный дипломат, участвовавший в посредничестве, сообщил, что соглашение предусматривает возвращение объемов судоходства через пролив к довоенному уровню в течение 30 дней.

Однако иранские официальные лица заявили государственным СМИ, что пролив не вернется к "довоенному состоянию", и что Иран сохранит определенный уровень контроля.

Информационное агентство Fars сообщило, что Иран согласился не вводить дорожные сборы в течение 60 дней, но начнет взимать плату за безопасность и охрану окружающей среды после этого.

В итоге судоходные компании действуют осторожно. Компания Maersk и другие заявили, что ждут большей ясности и гарантий безопасности, а некоторые аналитики сомневаются, что объемы перевозок в ближайшее время вернутся к довоенному уровню.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил журналистам, что США ожидают значительного увеличения объемов перевозок в течение следующих двух недель, хотя, вероятно, они не вернутся к нормальному уровню.

Что получает Иран?

Обе стороны сходятся во мнении , что Иран получит две важные вещи: прекращение боевых действий и отмену санкций, что позволит экспортировать нефть.

Ормузский пролив будет открыт, но неясно на каких условиях Фото: Al Jazeera

Уже одно это принесло бы Тегерану солидный доход, но иранские государственные СМИ утверждают, что правительство также получает миллиарды долларов в виде замороженных средств просто за подписание соглашения.

Высокопоставленный американский чиновник категорически это опроверг, заявив, что Иран получит доступ к этим средствам только на основе "модели оплаты по результатам". По словам американской стороны, полная экономическая выгода от сделки зависит от подписания более детального ядерного соглашения.

Также в Вашингтоне заявили, что США готовы сделать некоторые "небольшие жесты" на раннем этапе процесса в отношении замороженных средств и снятия санкций, если Иран сделает аналогичные "жесты", отражающие его готовность соблюдать условия сделки.

Согласны ли стороны со всеми пунктами сделки?

США и Иран предоставляют противоречивые сведения о том, что подразумевает сделка, и что каждая сторона получит взамен.

Отчасти это объясняется тем, что переговоры велись в основном косвенно, через посредников, а меморандум о взаимопонимании представляет собой скорее широкое политическое соглашение, чем подробный договор.

Это может оставить достаточно неопределенности, чтобы обе стороны могли заявить, что получили то, что им было нужно, даже если у них разные ожидания относительно того, что произойдет дальше.

"Меня несколько беспокоит то, что точка зрения Ирана на соглашение, похоже, отличается от того, что утверждает американская переговорная группа", — заявил сенатор Линдси Грэм, известный союзник Трампа.

Увидим ли мы текст соглашения между Ираном и США?

Большую часть этой неразберихи можно было бы устранить, если бы стороны или посредники просто опубликовали полный текст меморандума о взаимопонимании.

На брифинге в понедельник высокопоставленный чиновник администрации заявил, что это произойдет в течение следующих 24–48 часов. Трамп сказал, что это может произойти не раньше пятницы.

Выполнит ли Израиль условия сделки?

Соглашение подвергается критике со стороны всего политического спектра в Израиле, менее чем за четыре месяца до выборов. Отчасти это связано с тем, что оно обязывает Израиль соблюдать режим прекращения огня в Ливане.

Израиль недоволен сделкой США с Ираном Фото: IRNA

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль не выведет свои войска из оккупированных им районов южного Ливана и не откажется от способности отвечать на атаки "Хезболлы". Если Иран нанесет удар по Израилю из-за войны в Ливане, сказал Кац, Израиль нанесет удар по Ирану "со всей силой".

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что соглашение не требует вывода израильских войск и не создаст "одностороннего прекращения огня", то есть Израиль может ответить в случае нападения со стороны "Хезболлы".

15 июня Дональд Трамп заявил, что надеется "разрешить" ситуацию в Ливане и что "нам придется немного поговорить об этом с "Хезболлой".

Будет ли когда-нибудь заключено ядерное соглашение?

Меморандум о взаимопонимании призван положить начало 60-дневному циклу ядерных переговоров.

Неясно, что будет с ядерной программой Ирана

Американские чиновники признают, что достичь такой сделки будет очень сложно, учитывая взаимное недоверие.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, один из посредников, заявил, что на этой неделе состоятся встречи, призванные подготовить почву для ядерных переговоров.

Возобновится ли война Ирана и США без ядерного соглашения?

Американские официальные лица заявляют, что не выведут войска, направленные в регион, до тех пор, пока не будет достигнуто ядерное соглашение.

Один из чиновников утверждал, что ущерб, нанесенный Ирану, повысил шансы на заключение сделки, и заявил, что у Трампа по-прежнему есть "инструменты в его арсенале", если дипломатия потерпит неудачу.

Между тем иранские официальные лица утверждают, что Трамп отчаянно стремился положить конец войне и что теперь Тегеран обладает необходимыми рычагами влияния.

"Думаю, в течение следующих двух-трех недель мы узнаем, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение", — заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, как в Израиле, США и странах Персидского залива отреагировали на "сделку" Дональда Трампа с Ираном.

Военная операция США и Израиля началась 28 февраля 2026 года. Тогда Дональд Трамп заявлял, что руководство Исламской Республики это "группа ужасных людей, действия которых представляют опасность для Соединенных Штатов".