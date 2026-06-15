Трамп объявил о завершении сделки США с Ираном: Израиль заявил о несогласии

После заявлений Белого дома о том, что война с Ираном закончена, в Израиле "царит гнев и беспокойство". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал пресс-конференцию, а в странах Персидского залива заявили, что стало "хуже, чем было", а доверие к США подорвано.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка США с Ираном "завершена", заявил, что Ормузский пролив будет открыт, военно-морская блокада США снята и завершил свое послание сообщением: "Пусть нефть течет!". Однако позиции стран Персидского залива, Омана, который также должен контролировать пролив по словам США, Израиля, который участвовал в военной операции вместе с США и самого Ирана, не настолько категоричны. Фокус собрал все, что известно.

Сделка Дональда Трампа с Ираном – что говорят в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что иранская ядерная сделка была подписана в цифровом формате 14 июня. А Вашингтон открыт для инвестиций стран Персидского залива в восстановление Ирана, если Тегеран прекратит свою ядерную программу и согласится на инспекции.

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На вопрос о том, может ли Иран получить доступ к фонду восстановления в размере 300 миллиардов долларов, Вэнс ответил: "Это то, к чему они могли бы получить доступ при условии, что они выполнят свои обязательства: если Иран прекратит свою ядерную программу, прекратит использование обогащенного урана и будет действительно открыт для режима инспекций и контроля, который даст американскому народу уверенность в том, что у него никогда не будет ядерного оружия".

Таким образом США заявляют, что Иран может получить доступ к фонду в размере 300 миллиардов долларов, предоставленному его арабскими соседями. А высокопоставленный американский чиновник заявил, что, по договоренности с США, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф был уполномочен верховным лидером Моджтабой Хаменеи подписать соглашение и вести переговоры.

Вашингтон готов разморозить замороженные средства и ослабить санкции. Но вывод израильских войск из Ливана не являлся условием сделки и что Израиль будет иметь право защищаться от нападений "Хезболлы".

28 февраля Трамп начал операцию "Эпическая ярость" Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном гарантирует бесплатный проход.

"Я не думаю, что нам понадобится большая помощь, потому что у нас есть соглашение, согласно которому это будет открыто и бесплатно", — сказал Трамп.

Он добавил, что ограниченное участие стран-союзников все еще может быть полезным, сказав, что "неплохо было бы иметь один-два корабля" из нескольких стран региона.

"Вы были бы отличной страной для этого, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Но я думаю, что все будет открыто, и все будет идти своим чередом", — сказал Трамп.

Иран подтвердил, что заключил сделку с США, но есть нюансы

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли мирного соглашения о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов ко всем вариантам развития событий и что приоритетом его администрации останется служение обществу, независимо от того, будет ли достигнуто окончательное соглашение с Соединенными Штатами.

Представитель иранской армии уже заявил, что в рамках соглашения с США боеготовность вооруженных сил Ирана повысится. И если соглашение будет нарушено, что Иран "незамедлительно и силой вернет военную обстановку в регионе к состоянию, существовавшему до заключения соглашения".

А спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф считает, что Иран сделал важный шаг к окончательной победе.

"Иран сделал важный шаг к окончательной победе. Они хотели заставить нас капитулировать, но не смогли. Мы стоим на ногах, и в конце концов наш Иран одержит победу", — сообщил он.

Но в последний момент в соглашение между Ираном и США была внесена поправка, согласно которым любая война или военная операция в Иране или против региональных союзных групп Ирана, включая Ливан, остановит переговоры по окончательному соглашению.

Сделка с Ираном – Израиль с ней не согласен

Хоть меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был приветствован широким кругом стран и международными официальными лицами как шаг к прекращению войны, возобновлению работы Ормузского пролива и снижению региональной напряженности, но в Израиле уже высказались достаточно резко.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, что Израиль не будет выводить войска с территории, захваченной им в Ливане, добавив, что страна ответит на действия Ирана в связи с событиями в этой стране.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил в понедельник, что соглашение президента США Дональда Трампа с Ираном не обязывает Израиль ни к чему.

"Израиль не подчиняется Соединенным Штатам. Мы — независимая и суверенная страна, — сказал он. — Мы не являемся партнерами по этому соглашению, которое не гарантирует нашу безопасность. Мы не должны выводить войска с какой-либо территории [в Ливане], захваченной нашими бойцами".

Примечательно, но хоть Бен Гвир является обладателем дипломатического паспорта, он отменил свою предстоящую поездку в Соединенные Штаты после того, как посольство США потребовало от него сдать отпечатки пальцев в качестве условия получения визы, а также задало вопросы о его предыдущих судимостях.

Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия является его "миссией всей жизни": "С соглашением или без него у Ирана не будет ядерного оружия — ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет".

Нетаньяху повторил свое утверждение о том, что ядерная угроза со стороны Ирана представляла собой "непосредственную опасность", и Израилю удалось ее устранить "вместе с нашими американскими друзьями". И добавил, что Израиль продолжит борьбу и против "иранских террористических группировок", как это уже было сделано против группировок в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и на Западном берегу.

При этом, после объявления о соглашении между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны бывший премьер-министр Нафтали Беннет резко раскритиковал действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заявил, что он был бы лучшим лидером в военное время и что смена режима в Тегеране произойдет только после того, как будет свергнуто правительство в Иерусалиме.

Сделка с Ираном – что говорят соседи Ирана

Сообщается, что США тайно одобрили финансовое и морское соглашение между Катаром и Ираном, в соответствии с которым Тегерану были выплачены миллиарды долларов в обмен на беспрепятственный проход катарских танкеров и судов через Ормузский пролив.

В то время как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия подверглись ракетным и беспилотным атакам после прекращения огня, Катар оказал Ирану финансовую помощь и остался под защитой, говорится в докладе.

В рамках соглашения Иран потребовал доступа к части своих депозитов, хранящихся в Катаре, а некоторые платежи были замаскированы под плату за проход танкеров через Ормузский пролив. А для закупки товаров через Катар была открыта широкая кредитная линия на сумму до 1 миллиарда долларов.

При этом в Вашингтоне раскритиковали Оман за "двойственное" поведение во время посредничества на предыдущих неудачных американо-иранских переговорах.

"Мы посчитали, что они очень двуличны и, по сути, действуют как наемники иранцев", — заявил высокопоставленный американский чиновник, похвалив Катар и Пакистан.

Другой американский чиновник заявил, что США сохранят свою нынешнюю военную позицию в регионе, но выведут войска, если ядерные переговоры с Ираном продвинутся в правильном направлении.

По его словам, меморандум о взаимопонимании "предусматривает сокращение численности вооруженных сил в регионе после достижения окончательного соглашения".

По словам источников в странах Персидского залива, дипломатов и аналитиков, хотя регион почти вышел из одного из самых опасных кризисов за последние десятилетия, при этом баланс сил в целом остался неизменным, Иран политически окреп, а доверие стран Персидского залива к защите США серьезно подорвано.

Высокопоставленный источник в правительстве стран Персидского залива прямо заявил: любая деэскалация — это позитивно, но ситуация, несомненно, хуже, чем до войны.

"Эпическая ярость" обернулась эпической катастрофой", — коротко резюмировал Аарон Дэвид Миллер, бывший американский чиновник и переговорщик, имея в виду название операции "Эпическая ярость", как ее называл Дональд Трамп.

Напомним, операция США и Израиля началась 28 февраля 2026 года. Тогда Дональд Трамп заявлял, что руководство Исламской Республики это "группа ужасных людей, действия которых представляют опасность для Соединенных Штатов".

В апреле Дональд Трамп обещал обрушить на Иран "весь ад".

А через несколько недель эксперты отмечали, что президент США не знает, как выйти из конфликта с Ираном, который на тот момент уже бомбил страны Персидского залива и убивал американских солдат, атакуя базы США в регионе.