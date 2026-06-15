Трамп оголосив про завершення угоди між США та Іраном: Ізраїль висловив незгоду

Після заяв Білого дому про те, що війна з Іраном закінчилася, в Ізраїлі "панують гнів і занепокоєння". Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу дав прес-конференцію, а в країнах Перської затоки заявили, що стало "гірше, ніж було", а довіра до США підірвана.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода США з Іраном "завершена", зазначив, що Ормузька протока буде відкрита, військово-морська блокада США скасована, і завершив своє звернення словами: "Нехай нафта тече!". Однак позиції країн Перської затоки, Оману, який також повинен контролювати протоку за словами США, Ізраїлю, який брав участь у військовій операції разом із США, та самого Ірану не настільки категоричні. Фокус зібрав усе, що відомо.

Угода Дональда Трампа з Іраном – що кажуть у США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що іранська ядерна угода була підписана в електронному форматі 14 червня. А Вашингтон відкритий для інвестицій країн Перської затоки у відновлення Ірану, якщо Тегеран припинить свою ядерну програму і погодиться на інспекції.

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На запитання про те, чи може Іран отримати доступ до фонду відновлення у розмірі 300 мільярдів доларів, Венс відповів: "Це те, до чого вони могли б отримати доступ за умови, що виконають свої зобов’язання: якщо Іран припинить свою ядерну програму, припинить використання збагаченого урану і буде дійсно відкритий для режиму інспекцій та контролю, що дасть американському народу впевненість у тому, що у нього ніколи не буде ядерної зброї".

Таким чином, США заявляють, що Іран може отримати доступ до фонду в розмірі 300 мільярдів доларів, наданого його арабськими сусідами. А високопоставлений американський чиновник заявив, що, за домовленістю зі США, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф був уповноважений верховним лідером Моджтабою Хаменеї підписати угоду та вести переговори.

Вашингтон готовий розморозити заблоковані кошти та послабити санкції. Однак виведення ізраїльських військ з Лівану не було умовою угоди, і Ізраїль матиме право захищатися від нападів "Хезболли".

28 лютого Трамп розпочав операцію "Епічна лють" Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном гарантує вільний прохід.

"Я не думаю, що нам знадобиться значна допомога, адже у нас є угода, згідно з якою це буде відкрито і безкоштовно", — сказав Трамп.

Він додав, що обмежена участь країн-союзників все ще може бути корисною, зазначивши, що "було б непогано мати один-два кораблі" з кількох країн регіону.

"Ви були б чудовою країною для цього, бо ніколи не знаєш, що може статися. Але я думаю, що все буде відкрито, і все йтиме своєю чергою", — сказав Трамп.

Іран підтвердив, що уклав угоду зі США, але є певні нюанси

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран досягли мирної угоди про негайне й остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, а підписання угоди заплановано на 19 червня у Швейцарії.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран готовий до будь-якого розвитку подій і що пріоритетом його адміністрації залишатиметься служіння суспільству, незалежно від того, чи буде укладено остаточну угоду зі Сполученими Штатами.

Представник іранської армії вже заявив, що в рамках угоди зі США бойова готовність збройних сил Ірану підвищиться. І якщо угода буде порушена, Іран "негайно і силою поверне військову ситуацію в регіоні до стану, що існував до укладення угоди".

А спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф вважає, що Іран зробив важливий крок до остаточної перемоги.

"Іран зробив важливий крок до остаточної перемоги. Вони хотіли змусити нас капітулювати, але не змогли. Ми стоїмо на ногах, і врешті-решт наш Іран здобуде перемогу", — повідомив він.

Однак в останній момент до угоди між Іраном і США було внесено поправку, згідно з якою будь-яка війна чи військова операція в Ірані або проти регіональних союзних угруповань Ірану, включаючи Ліван, призведе до припинення переговорів щодо остаточної угоди.

Угода з Іраном – Ізраїль її не підтримує

Хоча меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном був схвально сприйнятий широким колом країн та міжнародними офіційними особами як крок до припинення війни, відновлення роботи Ормузької протоки та зниження регіональної напруженості, проте в Ізраїлі вже висловилися досить різко.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у понеділок, що Ізраїль не виводитиме війська з території, захопленої ним у Лівані, додавши, що країна відповість на дії Ірану у зв’язку з подіями в цій країні.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив у понеділок, що угода президента США Дональда Трампа з Іраном не зобов’язує Ізраїль до нічого.

"Ізраїль не підкоряється Сполученим Штатам. Ми — незалежна і суверенна країна", — сказав він. — Ми не є партнерами за цією угодою, яка не гарантує нашу безпеку. Ми не повинні виводити війська з будь-якої території [в Лівані], захопленої нашими бійцями".

Цікаво, що, хоча Бен Гвір має дипломатичний паспорт, він скасував свою майбутню поїздку до Сполучених Штатів після того, як посольство США вимагало від нього здати відбитки пальців як умову отримання візи, а також поставило запитання щодо його попередніх судимостей.

Беньямін Нетаньягу на прес-конференції заявив, що запобігання отриманню Іраном ядерної зброї є його "місією всього життя": "З угодою чи без неї Іран не матиме ядерної зброї — ні сьогодні, ні завтра. Поки я є прем'єр-міністром Ізраїлю, цього не станеться".

Нетаньягу повторив своє твердження про те, що ядерна загроза з боку Ірану становила "безпосередню небезпеку", і Ізраїлю вдалося її усунути "разом із нашими американськими друзями". І додав, що Ізраїль продовжить боротьбу і проти "іранських терористичних угруповань", як це вже було зроблено проти угруповань у Газі, Лівані, Сирії, Ємені та на Західному березі.

При цьому, після оголошення про укладення угоди між Сполученими Штатами та Іраном щодо припинення війни, колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннет різко розкритикував дії прем'єр--міністра Біньяміна Нетаньяху і заявив, що він був би найкращим лідером у воєнний час і що зміна режиму в Тегерані відбудеться лише після того, як буде повалено уряд в Єрусалимі.

Угода з Іраном – що кажуть сусіди Ірану

Повідомляється, що США таємно схвалили фінансову та морську угоду між Катаром та Іраном, згідно з якою Тегерану було виплачено мільярди доларів в обмін на безперешкодний прохід катарських танкерів і суден через Ормузьку протоку.

У той час як Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія зазнали ракетних та безпілотних атак після припинення вогню, Катар надав Ірану фінансову допомогу та залишився під захистом, йдеться у звіті.

У рамках угоди Іран вимагав доступу до частини своїх депозитів, що зберігаються в Катарі, а деякі платежі були замасковані під плату за прохід танкерів через Ормузьку протоку. А для закупівлі товарів через Катар була відкрита широка кредитна лінія на суму до 1 мільярда доларів.

При цьому у Вашингтоні розкритикували Оман за "двояку" поведінку під час посередництва на попередніх невдалих американо-іранських переговорах.

"Ми вважаємо, що вони дуже лицемірні і, по суті, діють як найманці іранців", — заявив високопоставлений американський чиновник, похваливши Катар і Пакистан.

Інший американський чиновник заявив, що США збережуть свою нинішню військову позицію в регіоні, але виведуть війська, якщо ядерні переговори з Іраном рухатимуться у правильному напрямку.

За його словами, меморандум про взаєморозуміння "передбачає скорочення чисельності збройних сил у регіоні після досягнення остаточної угоди".

За словами джерел у країнах Перської затоки, дипломатів та аналітиків, хоча регіон майже вийшов з однієї з найнебезпечніших криз за останні десятиліття, при цьому баланс сил загалом залишився незмінним, Іран політично зміцнився, а довіра країн Перської затоки до захисту США серйозно підірвана.

Високопоставлене джерело в уряді країн Перської затоки прямо заявило: будь-яка деескалація — це позитивно, але ситуація, безсумнівно, гірша, ніж до війни.

"Епічна лють" обернулася епічною катастрофою", — коротко резюмував Аарон Девід Міллер, колишній американський чиновник і переговірник, маючи на увазі назву операції "Епічна лють", як її називав Дональд Трамп.

Нагадаємо, операція США та Ізраїлю розпочалася 28 лютого 2026 року. Тоді Дональд Трамп заявляв, що керівництво Ісламської Республіки — це "група жахливих людей, дії яких становлять загрозу для Сполучених Штатів".

У квітні Дональд Трамп пообіцяв обрушити на Іран "все пекло".

А через кілька тижнів експерти зазначали, що президент США не знає, як вийти з конфлікту з Іраном, який на той момент уже бомбив країни Перської затоки та вбивав американських солдатів, атакуючи американські бази в регіоні.