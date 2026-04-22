Світ Війна США та Ізраїлю проти Ірану

Перемир'я, блокада і глухий кут: Трамп не знає, що робити з війною в Ірані

Дональд Трамп загруз у війні в Ірані | Фото: The White House

Президент США заявив, що продовжить перемир'я з Іраном на невизначений термін, щоб дати можливість для подальших мирних переговорів. При цьому в Ірані прямо заявляють, що Трамп намагається вийти з цього військового конфлікту.

Дональд Трамп заявив у повідомленні в соціальних мережах, що США погодилися з проханням пакистанських посередників "призупинити напад на Іран доти, доки його лідери та представники не зможуть висунути єдину пропозицію... і переговори не завершаться тим чи іншим чином". При цьому днем раніше він заявляв, що не буде продовжувати перемир'я. Фокус зібрав усе, що відомо.

Лідери Пакистану провели в Ісламабаді мирні переговори, спрямовані на припинення війни, що забрала життя тисяч людей і потрясла світову економіку.

Але навіть оголошуючи про, здавалося б, одностороннє продовження припинення вогню, Трамп також заявив, що продовжить блокаду морських торговельних шляхів Ірану з боку ВМС США, яку Іран розглядає як акт війни.

Вранці 22 квітня в Тегерані ніяк не відреагували на заяву Трампа, хоча деякі початкові реакції з Тегерана вказували на те, що до коментарів Трампа поставилися скептично.

Іранські ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, повідомляють, що Іран не просив продовження режиму припинення вогню і неодноразово погрожував силою прорвати блокаду США. Радник головного парламентера Ірану, спікера парламенту Мохаммада Бакіра Калібафа, заявив, що заява Трампа не має великої ваги і може бути вивертом.

Військова риторика Трампа коливалася між крайнощами. Лише два тижні тому у своїй повній нецензурних виразів погрозі на адресу Ірану він пообіцяв, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація". Потім він відмовився бомбити електростанції і мости і відправив віцепрезидента Джей Ді Венса на переговори в Ісламабад, але вони закінчилися без результату.

Подальші мирні переговори залишаються невизначеними.

Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню без будь-якого офіційного запиту з боку Ірану і незважаючи на скасування Тегераном переговорної сесії в Ісламабаді. Літак Air Force Two стояв на злітній смузі об'єднаної бази Ендрюс, очікуючи на запланований від'їзд віцепрезидента Джей Ді Венса до Пакистану для наступного раунду переговорів. Але адміністрація зіткнулася з дилемою: практично повне мовчання з боку іранців.

Іранські ЗМІ також повідомили, що Іран не звертався з проханням про продовження режиму припинення вогню. Трамп стверджує, що рішення було ухвалено після звернень начальника штабу пакистанської армії Асіма Муніра.

Іранські ЗМІ заявляють, що президент США опинився в глухому куті. Сполученим Штатам не вдалося досягти своїх цілей військовими засобами, і після перевірки безлічі сценаріїв вони дійшли висновку, що продовження війни не принесе відчутних результатів. І тепер у Білому домі намагаються вийти з війни.

Інші аналітики припускають, що це тактичний хід і США завдадуть удару по Ірану, або по лідерах.

Ще один сценарій передбачає потенційне скорочення прямої участі США, тоді як інші учасники, включно з Ізраїлем, продовжать конфлікт. Але аналітики сумніваються, що союзники дозволять Трампу просто піти.

Ще один варіант припускає, що Вашингтон прагне підтримувати атмосферу невизначеності та "тіні війни", щоб чинити непрямий тиск на економіку і політичну обстановку в Ірані. Однак вони зазначають, що нинішня ситуація відрізняється від попередніх періодів, зокрема, через роль і вплив Ірану в Ормузькій протоці, які можуть істотно вплинути на подальший розвиток подій.

Нагадаємо, США та Ізраїль розпочали війну 28 лютого з повітряних бомбардувань Ірану. Конфлікт швидко поширився на країни Перської затоки, де розташовані американські військові бази, і на Ліван, коли до бойових дій долучилося пов'язане з Іраном воєнізоване угруповання "Хезболла".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху впродовж десятиліть прагнув повалити іранське керівництво, але Трамп наводив суперечливі та часом неузгоджені аргументи на користь свого приєднання до Ізраїлю для початку війни і того, як він бачить її завершення, що викликало плутанину на світових ринках.

22 квітня після заяви Трампа ф'ючерси на американські акції зросли, долар похитнувся, а ціни на нафту знизилися.

У регіоні загинуло понад 5000 мирних жителів, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки, переважно в Ірані та Лівані. Війна призвела до фактичного закриття Ормузької протоки, найважливішого вузла на світових енергетичних ринках між Іраном і Оманом, що спричинило різке зростання цін на нафту і побоювання з приводу можливого спаду світової економіки.

Іран неодноразово використовував свою здатність контролювати прохід нафтових танкерів та інших суден у протоці у відповідь на атаки США та Ізраїлю.

Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Іран передав США свої запаси збагаченого урану. Але в Тегерані категорично відмовилися це робити. Іран заявляє, що має тільки мирну цивільну ядерну програму і суверенне право на її продовження як учасник Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Тим часом війна в Ірані та блокада Ормузької протоки загрожує продовольчою кризою в усьому світі.

А США виснажили запаси ключових ракет під час війни з Іраном, що створює ризики для боєздатності в разі нових конфліктів. Йдеться про високоточну зброю, включно з ракетами системи Patriot.