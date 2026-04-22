Перемирие, блокада и тупик: Трамп не знает, что делать с войной в Иране

Президент США заявил, что продлит перемирие с Ираном на неопределенный срок, чтобы дать возможность для дальнейших мирных переговоров. При этом в Иране прямо заявляют, что Трамп пытается выйти из этого военного конфликта.

Дональд Трамп заявил в сообщении в социальных сетях, что США согласились с просьбой пакистанских посредников "приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не смогут выдвинуть единое предложение... и переговоры не завершатся тем или иным образом". При этом днем ранее он заявлял, что не будет продлевать перемирие. Фокус собрал все, что известно.

Джей Ди Вэнс так и не улетел в Исламабад на второй раунд переговоров Фото: The Times of Israel

Лидеры Пакистана провели в Исламабаде мирные переговоры, направленные на прекращение войны, унесшей жизни тысяч людей и потрясшей мировую экономику.

Но даже объявляя о, казалось бы, одностороннем продлении прекращения огня, Трамп также заявил, что продолжит блокаду морских торговых путей Ирана со стороны ВМС США, которую Иран рассматривает как акт войны.

Відео дня

Утром 22 апреля в Тегеране никак не отреагировали на заявление Трампа, хотя некоторые первоначальные реакции из Тегерана указывали на то, что к комментариям Трампа отнеслись скептически.

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, сообщают, что Иран не запрашивал продления режима прекращения огня и неоднократно угрожал силой прорвать блокаду США. Советник главного переговорщика Ирана, спикера парламента Мохаммада Бакира Калибафа, заявил, что заявление Трампа не имеет большого веса и может быть уловкой.

Дональд Трамп и война в Иране – что будет дальше

Военная риторика Трампа колебалась между крайностями. Всего две недели назад в своей полной нецензурных выражений угрозе в адрес Ирана он пообещал, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация". Потом он отказался бомбить электростанции и мосты и отправил вице-президента Джей Ди Вэнса на переговоры в Исламабад, но они закончились без результата.

Дальнейшие мирные переговоры остаются неопределенными.

Иран игнорирует США, Трампа и попытки провести переговоры Фото: IRNA

Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня без какого-либо официального запроса со стороны Ирана и несмотря на отмену Тегераном переговорной сессии в Исламабаде. Самолет Air Force Two стоял на взлетной полосе объединенной базы Эндрюс в ожидании запланированного отъезда вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для следующего раунда переговоров. Но администрация столкнулась с дилеммой: практически полное молчание со стороны иранцев.

Иранские СМИ также сообщили, что Иран не обращался с просьбой о продлении режима прекращения огня. Трамп утверждает, что решение было принято после обращений начальника штаба пакистанской армии Асима Мунира.

Война в Иране — зачем США перемирие

Иранские СМИ заявляют, что президент США оказался в тупике. Соединенным Штатам не удалось достичь своих целей военными средствами, и после проверки множества сценариев они пришли к выводу, что продолжение войны не принесет ощутимых результатов. И теперь в Белом доме пытаются выйти из войны.

Трамп начал войну в Иране еще 28 февраля Фото: The White House

Другие аналитики предполагают, что это тактический ход и США нанесут удар по Ирану, или по лидерам.

Еще один сценарий предполагает потенциальное сокращение прямого участия США, в то время как другие участники, включая Израиль, продолжат конфликт. Но аналитики сомневаются, что союзники позволят Трампу просто уйти.

Еще один вариант предполагает, что Вашингтон стремится поддерживать атмосферу неопределенности и "тени войны", чтобы оказывать косвенное давление на экономику и политическую обстановку в Иране. Однако они отмечают, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих периодов, в частности, из-за роли и влияния Ирана в Ормузском проливе, которые могут существенно повлиять на дальнейшее развитие событий.

Напомним, США и Израиль начали войну 28 февраля с воздушных бомбардировок Ирана. Конфликт быстро распространился на страны Персидского залива, где расположены американские военные базы, и на Ливан, когда к боевым действиям присоединилась связанная с Ираном военизированная группировка "Хезболла".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на протяжении десятилетий стремился свергнуть иранское руководство, но Трамп приводил противоречивые и порой несогласованные аргументы в пользу своего присоединения к Израилю для начала войны и того, как он видит ее завершение, что вызвало путаницу на мировых рынках.

22 апреля после заявления Трампа фьючерсы на американские акции выросли, доллар пошатнулся, а цены на нефть снизились .

В регионе погибло более 5000 мирных жителей , сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, в основном в Иране и Ливане. Война привела к фактическому закрытию Ормузского пролива, важнейшего узла на мировых энергетических рынках между Ираном и Оманом, что вызвало резкий рост цен на нефть и опасения по поводу возможного спада мировой экономики.

Иран неоднократно использовал свою способность контролировать проход нефтяных танкеров и других судов в проливе в ответ на атаки США и Израиля.

Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Иран передал США свои запасы обогащенного урана. Но в Тегеране категорически отказались это делать. Иран заявляет, что у него есть только мирная гражданская ядерная программа и суверенное право на ее продолжение как у участника Договора о нераспространении ядерного оружия.

Тем временем война в Иране и блокада Ормузского пролива грозит продовольственным кризисом во всем мире.

А США истощили запасы ключевых ракет во время войны с Ираном, что создает риски для боеспособности в случае новых конфликтов. Речь идет о высокоточном оружии, включая ракеты системы Patriot.