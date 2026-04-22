США исчерпали половину запасов ракет Patriot в войне с Ираном, — CNN

Запасы ключевых ракет в США существенно сократились из-за активного использования во время войны с Ираном, что создает риски для боеспособности в случае новых конфликтов. Речь идет о высокоточном оружии, включая ракеты системы Patriot.

По словам экспертов и лиц, знакомых с недавними внутренними оценками Министерства обороны, американские военные значительно исчерпали свои арсеналы ключевых ракет во время войны с Ираном и создали риск нехватки боеприпасов в будущем конфликте, если он возникнет в ближайшие несколько лет, сообщили CNN.

Согласно новому анализу, проведенному Центром стратегических и международных исследований, в течение последних семи недель войны американские вооруженные силы потратили: не менее 45% своих арсеналов высокоточных ударных ракет, не менее половины своих арсеналов ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет, и почти 50% своих арсеналов ракет-перехватчиков ПВО Patriot.

Ранее в этом году Пентагон подписал ряд контрактов, которые помогут расширить производство ракет, но сроки поставки для замены этих систем составляют от трех до пяти лет, даже с учетом увеличенных мощностей. В краткосрочной перспективе США, вероятно, будут хранить достаточно бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана при любом сценарии, если неустойчивое прекращение огня не удастся соблюсти.

Но количество критически важных боеприпасов, остающихся в арсеналах США, больше не является достаточным для противостояния почти равному противнику, такому как Китай, и, вероятно, понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню.

"Высокие расходы на боеприпасы создали окно повышенной уязвимости в западной части Тихого океана. Понадобится от одного до четырех лет, чтобы пополнить эти запасы, а затем еще несколько лет, чтобы расширить их до необходимого уровня", — сказал CNN Марк Кансиан, полковник морской пехоты США в отставке.

Американские военные также израсходовали примерно 30% своих арсеналов ракет Tomahawk; более 20% своих арсеналов дальнобойных совместных ракет класса "воздух-поверхность"; и примерно 20% своих ракет SM-3 и SM-6. Замена этих систем займет около четырех-пяти лет.

Это резко контрастирует с недавним заявлением президента Дональда Трампа о том, что США не испытывают дефицита оружия. Недавние соглашения администрации Трампа с частными компаниями должны увеличить производство, но ближайшие поставки этих ключевых боеприпасов являются относительно низкими из-за небольших заказов в прошлом.

Перед началом войны председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие военные лидеры предупреждали Трампа, что продолжающаяся военная кампания может повлиять на арсеналы оружия США.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о готовности возобновить бомбардировки Ирана в случае срыва перемирия. Он подчеркнул, что не заинтересован в продолжении договоренностей без реального результата. При этом Трамп допустил резкое обострение конфликта, если переговоры провалятся.

Ранее мы также информировали, что Иран согласился на переговоры с США при посредничестве Пакистана. В регион для участия в дипломатических контактах отправился вице-президент США Джей Ди Вэнс